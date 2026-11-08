قرار نهائي للنيابة المصرية في قضية حسام حسن ضد طليقته دان آدم

خبرني - قررت النيابة العامة المصرية حفظ التحقيقات في بلاغ حسام حسن ضد طليقته دان آدم، بعد تنازله عنه ونفيه وقوع تزوير في المحرر محل الشكوى.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة العامة عريضة إلكترونية مقدمة من وكيل حسام حسن، تضمنت اتهام طليقته بتزوير محرر عرفي واستخدامه، وعلى إثر ذلك بدأت النيابة فحص البلاغ ومباشرة التحقيقات اللازمة للوقوف على ملابساته.

وخلال سير التحقيقات، استمعت النيابة العامة إلى أقوال الشاكي حسام حسن، الذي نفى حدوث أي تزوير في المحرر محل البلاغ، وأكد سلامة وصحة البيانات الواردة فيه.

كما أعلن المدير الفني السابق لمنتخب مصر تنازله عن البلاغ المقدم ضد طليقته، مطالبًا بعدم استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالواقعة.

وبعد فحص الأوراق والاستماع إلى أقوال الشاكي، انتهت النيابة العامة إلى استبعاد وجود شبهة جريمة في الواقعة وفقًا لما تضمنته التحقيقات، وقررت حفظ البلاغ إداريًا، لتنتهي بذلك الإجراءات المتعلقة بالشكوى المقدمة ضد دان آدم.

تفاصيل أزمة حسلم حسن وطليقته

شهدت الأزمة بين حسام حسن، المدير الفني السابق لمنتخب مصر لكرة القدم، وطليقته الثانية دينا مصطفى، المعروفة إعلامياً باسم «دان آدم»، تطورات متلاحقة خلال نوفمبر/ تشرين الثاني 2026، بعدما انتقلت الخلافات الشخصية بينهما إلى ساحات القضاء ووسائل الإعلام، وسط تبادل الاتهامات ودخول أطراف قانونية وإعلامية على خط النزاع.

بلاغ اتهام بالجمع بين زوجين

بدأت التطورات القضائية عندما تقدم محامي حسام حسن ببلاغ رسمي إلى النائب العام، اتهم فيه دان آدم بالتزوير في محرر عرفي والجمع بين زوجين.

وبحسب ما ورد في الشكوى، فإن دان آدم أقرت عند ارتباطها بحسام حسن بعقد زواج عرفي عام 2015 بأنها ليست زوجة لرجل آخر، قبل أن يتبين له لاحقاً، وفقاً لادعاءاته، وجود ارتباط سابق لم يكن على علم به وقت الزواج.

دفاع دان آدم وطليقها الأول

في المقابل، رفض محمد شمس، محامي دان آدم، الاتهامات الموجهة إلى موكلته، ونفاها بشكل قاطع، مؤكداً أن زواجها الأول انتهى رسمياً عام 2013، أي قبل ارتباطها بحسام حسن بسنوات.

كما ظهر الزوج السابق لدان آدم في وسائل الإعلام، معلناً دعمه لروايتها، ومشيراً إلى أن الانفصال بينهما تم بعلم حسام حسن الكامل، وهو ما يتعارض مع الاتهامات الواردة في البلاغ المقدم ضدهـا.

مرتضى منصور يدخل على خط الأزمة

وشهدت القضية تطوراً آخر مع تولي المستشار مرتضى منصور الدفاع عن حسام حسن، إذ عقد مؤتمراً صحفياً عرض خلاله مستندات وصوراً متعلقة بطليقته دان آدم.

وادعى منصور خلال المؤتمر أن دان آدم سبق أن تنازلت عن جميع حقوقها المالية، كما تناول عدداً من التفاصيل المرتبطة بالخلافات بين الطرفين.

لكن بعد أيام من هذه التصريحات، ألغى حسام حسن التوكيل القانوني الممنوح لمرتضى منصور ونجليه، في تطور جديد يتعلق بفريق الدفاع الذي كان يتولى متابعة القضية.

قرارات إعلامية وتطورات في منصب حسام حسن

وامتدت تداعيات الخلافات الأسرية إلى المجال الرياضي والإعلامي، إذ صدر قرار عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمنع الطرفين من الظهور إعلامياً.

وتضمنت التطورات اللاحقة إعلان إقالة حسام حسن من منصبه مديراً فنياً لمنتخب مصر، كما ألغى متابعة طليقته دان آدم عبر منصات التواصل الاجتماعي، في مؤشر على استمرار القطيعة بينهما.

مشاجرة الساحل الشمالي بداية الأزمة

وتعود بداية الخلافات، بحسب المعلومات المتداولة، إلى أغسطس/ آب 2026، عندما وقعت مشاجرة حادة وتبادل للاعتداء بالأيدي في منطقة الساحل الشمالي بين دان آدم وهويدا الغرباوي، الزوجة الأولى لحسام حسن.

وتطورت الواقعة لاحقاً إلى انفصال حسام حسن عن زوجتيه، قبل أن تتصاعد الخلافات وتتحول إلى بلاغات وإجراءات قانونية متبادلة، إلى جانب تصريحات إعلامية من الأطراف المعنية، لتتعدد فصول الأزمة بين الجانبين خلال الأشهر التالية.