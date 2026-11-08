جيش الاحتلال ينهي عمليته في الضفة الغربية ويعتقل أكثر من 140 فلسطينياً

خبرني - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، انتهاء مهمة الفرقة العسكرية 98 في قيادة العمليات العسكرية بالضفة الغربية، بعد نحو شهر ونصف على بدء انتشارها، في إطار تعزيز العمليات العسكرية والقدرات الهجومية والدفاعية في المنطقة.

وذكرت صحيفة «معاريف» العبرية أن الفرقة 98 أنهت مهمتها في قيادة لواءي الخليل وغوش عتصيون، ضمن قيادة المنطقة الوسطى، بعدما جرى تفعيلها في 25 أيلول/سبتمبر الماضي، بهدف تعزيز قدرات القيادة والسيطرة والدفاع والهجوم في الضفة الغربية.

وبحسب الصحيفة، نفذت القوات الإسرائيلية خلال فترة انتشار الفرقة أكثر من 1500 عملية عسكرية، أسفرت عن اعتقال أكثر من 140 فلسطينياً، والاستيلاء على نحو 35 قطعة سلاح، وذلك ضمن العمليات التي أعلن جيش الاحتلال أنها تستهدف ما وصفه بـ«إحباط الإرهاب».

وأضافت أن قيادة الفرقة اعتمدت خلال عملياتها على الخبرات العسكرية التي اكتسبتها من القتال في مختلف الجبهات خلال السنوات الأخيرة، مع تطبيق الدروس المستفادة من العمليات العسكرية في قطاع غزة ولبنان.

وفي سياق متصل، أشارت الصحيفة إلى مقتل جنديين إسرائيليين خلال اشتباك في منطقة الخليل، هما الرقيب أول رون يوناتان رويتمن والرقيب يوفال شاي سويلم، مدعية أن مقتلهما حال دون تنفيذ هجوم ضد إسرائيليين.

كما تحدث التقرير عن تأمين اقتحام مئات الآلاف من الإسرائيليين إلى المسجد الإبراهيمي في الخليل خلال عطلة عيد العرش، وكذلك خلال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة، بمناسبة ما يسمى «سبت حياة سارة».

وأشار التقرير إلى أن الفرقة 98 عملت بالتنسيق مع قيادة المنطقة الوسطى، ونفذت تدريبات مشتركة وعمليات تبادل للخبرات العسكرية.

وبحسب الإعلان الإسرائيلي، ستعود الفرقة 98 للعمل ضمن قوات الاحتياط التابعة لهيئة الأركان العامة، مع التركيز على رفع مستوى جاهزيتها العسكرية استعداداً لسيناريوهات وعمليات مستقبلية.

ويأتي انتهاء مهمة الفرقة في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية، وما يرافقها من اقتحامات واعتقالات ومداهمات متواصلة.