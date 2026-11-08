حسان من بيت عزاء الشهيد السلايطة: لن نتهاون مع الإرهابيين والخوارج

خبرني - قدّم رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الأحد، واجب العزاء لعائلة الشهيد جواد السلايطة، خلال زيارته بيت العزاء في منطقة المشيرفة الشمالية بقضاء أم الرصاص.

وأعرب حسان عن تعازيه لذوي الشهيد وللأردنيين جميعاً، مؤكداً أن الدولة الأردنية، بقيادتها الهاشمية ومختلف أجهزتها ومؤسساتها، لن تتهاون في التصدي للإرهابيين والخوارج، أمنياً وتشريعياً وفكرياً ومجتمعياً، لحماية المجتمع والمواطنين من الفكر المتطرف وجرائمه.

وأشار إلى قرار مجلس الوزراء، الذي اتُّخذ الأحد، بالبدء في تعديل حزمة من القوانين والتشريعات المتعلقة بقضايا الإرهاب، ومضاعفة العقوبات وتشديدها، باعتبار ذلك خطوة أساسية في مواجهة الإرهاب والتطرف وحماية المجتمع من مخاطره.

ورافق رئيس الوزراء خلال الزيارة نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء عبد اللطيف النجداوي.