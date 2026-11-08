جامعة البترا تبحث التعاون مع لجنة التحول الرقمي والأمن الرقمي للمرأة لتعزيز الوعي بأمن المعلومات الرقمية

خبرني - استقبل رئيس جامعة البترا الأستاذ الدكتور علي أبو غنيمة، الدكتورة سمر كلداني والمهندسة ميمونة الشباطات من لجنة التحول الرقمي والأمن الرقمي للمرأة التابعة لملتقى المرأة في منتدى الاردن لحوار السياسات ، بحضور مدير مكتب التمويل الخارجي في الجامعة الدكتور محمد الحمد، لبحث سبل التعاون المشترك في مجال التحول الرقمي وتعزيز الوعي بالأمن الرقمي لدى الطلبة.

وبحث اللقاء إمكانية تنظيم فعالية توعوية تفاعلية في حرم الجامعة، تستهدف طلبة وطالبات مختلف الكليات والتخصصات، وتهدف إلى تعزيز وعيهم بالاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات والمنصات الرقمية، وتمكينهم من حماية حساباتهم وبياناتهم الشخصية في ظل التطور المتسارع في التكنولوجيا الرقمية.

وتتضمن الفعالية، المقترح تنفيذها على شكل جلسة تفاعلية، محاور متخصصة في حماية الحسابات الرقمية والخصوصية والبيانات الشخصية، والتعرف إلى أساليب الاحتيال الإلكتروني والروابط والرسائل المشبوهة، والتحقق من المعلومات قبل تداولها، إلى جانب الاستخدام الواعي والمسؤول لأدوات الذكاء الاصطناعي.



وأكد اللقاء أهمية تعزيز الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني، وتكثيف الجهود الرامية إلى نشر الثقافة الرقمية، ورفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني، لا سيما في أوساط الشباب والطلبة، بما يواكب متطلبات تطور التكنولوجيا و التحول الرقمي.