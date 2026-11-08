تغريدة كيم كارداشيان تثير عاصفة من السخرية

خبرني - واجهت كيم كارداشيان موجة انتقادات على منصة "إكس" بعد أن فُسرت تحيتها الصباحية "صباح الخير أمريكا" بأنها احتفال بالمكاسب الانتخابية للديمقراطيين.خلفية المنشور

كان لكارداشيان سبب ترويجي وراء المنشور، إذ ظهرت في اليوم نفسه على برنامج Good Morning America على قناة ABC مع زملائها في مسلسل All's Fair للحديث عن الموسم الجديد، غير أن بعض القراء فهموا الرسالة على أنها إقرار بانتصارات انتخابية.

ردود المتابعين

- انتقد أحد المستخدمين منشورها بعبارة "يا فتاة، ضعي نفسك جانبا!" مرفقا صورا تجمعها بإيفانكا ترامب وهي تضع يدها على روبوت من تسلا.

- تساءل آخرون عما إذا كان الانتقاد قائما على قراءة خاطئة لرسالة ترويجية روتينية، إذ كتب أحد الحسابات أنها كانت متوجهة إلى برنامج صباحي.

- رأى مستخدمون أن دعم كارداشيان السابق للديمقراطيين يُغفل، متسائلين عن سبب عدم عرض صورها مع بايدن وكامالا هاريس.

مواقف سياسية متباينة

احتفلت كارداشيان بفوز جو بايدن في 2020، لكنها لم تؤيد أي مرشح في 2024، وأصبحت منشوراتها اللاحقة محط تدقيق بحثا عن دلائل على آرائها. ففي يوم تنصيب ترامب نشرت صورة لميلانيا ترامب، واحتفلت علنا بصداقتها مع إيفانكا. أما صلاتها بشركة ماسك فأضافت بعدا آخر للانتقاد، بعد ظهورها مع روبوت تسلا Optimus في عدد من مجلة Perfect، وعلقت حينها ساخرة بأنها تشعر أنها "روبوتية جدا".

تصريحات سابقة

انتقدت كارداشيان ترامب بشدة في السابق، إذ قالت لمجلة Harper's Bazaar Arabia عام 2017: "أي شخص يستطيع إدارة الولايات المتحدة أفضل من دونالد ترامب"، غير أنها عملت معه على إصلاح العدالة الجنائية خلال إدارته الأولى، ووصفها لاحقا بأنها "أكثر مشاهير العالم مبالغة في التقييم".