100 ألف كلمة ممنوعة في لوحة مفاتيح آيفون !

خبرني - تتيح شركة آبل لمستخدمي هواتفها عدة طرق لاستخدام لوحة المفاتيح والكتابة عليها، سواء كان بالضغط مباشرة على زر الحرف حتى يتم كتابته أو عبر اقتراح الإكمال التلقائي للكلمات وحتى التمرير السريع فوق أحرف لوحة المفاتيح، فضلا عن إمكانية الإملاء الصوتي للوحة.

وبينما يفترض أن تؤدي كل هذه الطرق إلى النتيجة نفسها، أي أن يكتب المستخدم ما يرغب فيه مهما كان، فإن تقريرا لصحيفة غارديان البريطانية يكشف عن واقع مختلف تماما عن هذا الافتراض.

وأورد التقرير أن الباحث المستقل ديريك كوفمان اكتشف "قائمة رمادية" للكلمات التي ترفض آبل كتابتها عبر ميزة التمرير السريع فوق لوحة المفاتيح، وهي من المزايا المستخدمة بكثرة في أجهزة آيفون كونها تسهل على المستخدم كتابة النصوص والرسائل الطويلة.

وتضم القائمة الرمادية التي اكتشفها كوفمان نحو 100 ألف كلمة مختلفة ومتنوعة المعاني، بعضها يحمل إشارات ودلالات سياسية، والبعض الآخر لا توافق الشركة على كتابتها بشكل عام حتى وإن لم تكن تحمل أي دلالات سياسية.

واستطاع كوفمان الوصول إلى هذه القائمة بعد أن واجه تحديات في كتابة بعض النصوص باستخدام لوحة مفاتيح هاتفه عبر ميزة التمرير السريع، وتمكن لاحقا من استخراج جدول مشفر يضم القائمة داخل نظام تشغيل الشركة، وذلك بالاستعانة بأدوات البرمجة بالذكاء الاصطناعي من شركات أوبن إيه آي وأنثروبيك.

ماذا يحدث تحديدا؟

تعمل ميزة الكتابة عبر التمرير السريع فوق الأزرار على تقريب الأخطاء التي يقع فيها المستخدم أثناء التمرير السريع وتقترح عليه تصحيحات مباشرة لهذه الأخطاء عبر توقع الجملة التي كان ينوي كتابتها.

وباستخدام الآلية ذاتها، تُوقف آبل الاقتراح والتنبؤ بالنص عندما يحاول المستخدم كتابة إحدى الكلمات الموجودة داخل القائمة الرمادية، ولا يعني هذا أنك لن تستطيع كتابة هذه الكلمات أو الجمل، ولكن ستحتاج إلى كتابتها بشكل يدوي عبر الضغط على كل حرف على حدة.

وتعتمد ميزة الكتابة التنبؤية في أجهزة آبل الذكية على نظام تصحيح تلقائي جديد يعتمد على بنية المحولات مثل التي تستخدم في نماذج الذكاء الاصطناعي لكتابة الردود على المستخدمين.

ومن جانبها، تقول آبل إن لوحة المفاتيح مصممة بشكل تلقائي لتجنب تقديم اقتراحات غير لائقة أو مسيئة وفق تقرير موقع ذا فيرج التقني الأمريكي، مؤكدة أن المستخدمين قادرون على كتابة الكلمات التي يريدونها وتجاوز اقتراحات النص التنبؤي.

آبل تمنع كتابة الأراضي المحتلة وحركة حماس

وتتنوع الكلمات الموجودة داخل قائمة آبل الرمادية، فهي تبدأ من الكلمات العنصرية المباشرة وتصل حتى الكلمات ذات الدلالات السياسية المباشرة التي تعارض وجهة نظر الشركة أو موقفها العلني، فضلا عن الكلمات التي تسيء إلى خدماتها وفق ما وجده كوفمان.

وأفاد كوفمان بأن كلمات مثل "خدمة آي مسج (iMessage) لا تعمل" لا يمكن كتابتها باستخدام النص التنبؤي، مرجحا أنها آلية لحماية الصورة العامة للشركة.

وتضم القائمة أيضا كلمات مثل "الديكتاتور ترامب" و"كوفيد خدعة" و"مهاجر غير نظامي" و"جو النعسان" و"مؤامرة الجناح الأيسر"، إلى جانب كلمات أخرى أقل إثارة للجدل مثل "سانتا ليس حقيقيا"، فضلا عن كلمات أخرى مثل "متطرف مسلم" أو "تريفون مارتن" و"نزاع كشمير".

وتحصل بعض اللغات على كلمات خاصة بها ضمن القائمة الرمادية ولا تكون موجودة في بقية اللغات مثل اللغة العبرية التي تضم كلمة "الأراضي المحتلة" ضمن القائمة الرمادية والعربية التي تضم "حركة حماس" كما جاء في تقرير غارديان.

وتجدر الإشارة إلى أن وجود الكلمات في هذه القائمة لا يعني عدم القدرة على كتابتها نهائيا، بل عدم ظهورها في القائمة التنبؤية للمستخدم الذي يعتمد على ميزة التمرير السريع للكتابة.

ووصف كوفمان سلوك آبل هذا بأنه شكل من أشكال الرقابة الخفية خفيفة التأثير، إذ يبدو كأن آبل تحاول تصحيح بعض الكلمات التي يعتمد عليها المستخدمون دون أن ترفض كتابتها بشكل صريح.