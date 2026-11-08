بايرن ميونخ يفقد قائده نوير في مرحلة حاسمة

خبرني - أعلن بايرن ميونيخ الأحد في بيان أن حارس مرماه وقائده مانويل نوير يعاني من تمزق جزئي في أحد أوتار القدم اليمنى أرغمه على عدم إكمال المباراة أمام مضيفه ماينتس السبت في المرحلة التاسعة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وفي مباراته رقم 550 في الدوري الألماني، أصبح نوير – أمس السبت – أكبر لاعب سنًا يمثل بايرن في "بوندسليغا" بعمر 40 عامًا و225 يومًا، لكنه اضطر إلى مغادرة الملعب في الدقيقة 45 بسبب إصابة في قدمه اليمنى.

وأوضح بايرن أن الفحوص التي خضع لها اللاعب في ميونيخ كشفت عن "تمزق جزئي في أحد أوتار القدم اليمنى"، مشيرا إلى أنه سيفتقد "في الوقت الراهن" قائده وحارسه الأول، من دون تحديد مدة غيابه.

ووفقًا لوسائل إعلام ألمانية، فإن نوير سيغيب على الأقل حتى فترة التوقف الشتوية القصيرة بين أواخر ديسمبر/كانون الأول ومطلع يناير/كانون الثاني.

9 مواجهات مصيرية

وتأتي هذه الضربة الموجعة للحارس المخضرم لتضع النادي البافاري أمام اختبار حقيقي لإدارة أزمة حراسة المرمى وسط جدول متداخل بالاستحقاقات المحلية والقارية.

وسيكون الواعد يوناس أوربيغ تحت المجهر لتولي المسؤولية وكسب ثقة الجماهير البافارية في أقوى مباريات الموسم.

وينتظر بايرن خلال هذه الفترة 9 مباريات، منها خمس في الدوري، ومباراتان في دوري أبطال أوروبا، وأخرى في الكأس المحلية.

وكان نوير قد مدد عقده مع بايرن لموسم إضافي في منتصف مايو/أيار الماضي، رغم بلوغه الأربعين عامًا. وبعد مباراة أوغسبورغ (2-2) في 10 أكتوبر/تشرين الأول، شعر بآلام في قدمه اليمنى. ومنذ ذلك الحين لم يشارك سوى في مباراتي دوري أبطال أوروبا أمام أرسنال الإنجليزي (2-2) وأتلتيكو مدريد الإسباني في مدريد (2-0)، إضافة إلى الشوط الأول من مباراة ماينتس السبت.

وبذلك يكون نوير قد غاب عن خمس مباريات بسبب هذه الإصابة، حيث حل مكانه يوناس أوربيغ (23 عامًا) الذي انضم إلى الفريق في يناير/كانون الثاني 2025 والمرشح لخلافته في حراسة مرمى النادي البافاري.

وكان نوير قد أفسح له المجال أيضًا في مباراتين مطلع الموسم لمنحه مزيدا من دقائق اللعب.

وقال نوير في أواخر يوليو/تموز خلال التحضيرات الصيفية لبايرن: "من المرجح جدًّا أن أعتزل" في نهاية موسم 2026-2027.