هل يصبح الجزيرة سابع أندية الدوري الأردني التي تغير مدربيها؟

خبرني - يخصص مجلس إدارة نادي الجزيرة جلسته، التي ينتظر أن تُعقد مساء اليوم الأحد، للبحث في الأسباب التي أدت إلى تراجع نتائج الفريق وتجمد رصيده عند 10 نقاط، ليحتل حاليًا المركز السادس، بعدما خاض 8 مباريات، كان آخرها الخسارة أمام الرمثا بهدف من دون رد.

ويشمل النقاش مستقبل الجهاز الفني للفريق، الذي يقوده رائد داود، وكان الجزيرة قد حقق أكبر مفاجآت بطولة الدوري الأردني بفوزه على الحسين، بطل المسابقة في الموسم الماضي، بنتيجة تاريخية بلغت 5-0!

سوء نتائج أم عدم توفيق؟

من يدقق في نتائج الجزيرة يجدها منطقية قياسًا إلى الإمكانات المالية للنادي والإمكانات الفنية للفريق، حيث خاض 8 مباريات في الدوري، تعادل في نصفها، وهنا تكمن الخسارة بفقدان 8 نقاط خلال 4 مباريات، كما حقق فوزين على حساب الحسين ودوقرة.

وبالعودة إلى سجل التعادلات، فقد تعادل الجزيرة مع الفيصلي متصدر الدوري بنتيجة 2-2، وخسر أمام الرمثا والوحدات بفارق هدف واحد (1-0).

ويرى البعض أنه، وإن كان هناك تراجع في النتائج، فإنه يعود إلى عدم التوفيق وليس إلى سوء الأداء، وهو أمر يحدث مع جميع الفرق، إذ لا يوجد ثبات في الأداء الفردي أو الجماعي لدى مختلف فرق الدوري.

اقتراب الجزيرة من منطقة الخطر يهدد مستقبل مدربه

من جانبها، إدارة الجزيرة تنظر إلى الأمر بعين مختلفة، فهي ترى أن الفريق كان ينافس على الصدارة ويحتل المراكز الأربعة الأولى، لكنه أصبح اليوم قريبًا من الأندية التي تنافس من أجل البقاء.

ويقول مصدر خاص، طلب عدم ذكر اسمه، في حديثه لموقع winwin: "إدارة النادي تراقب أيضًا تحسن نتائج الفرق التي تحتل المراكز المتأخرة، وكان آخرها فوز العربي على الوحدات وتعادله مع دوقرة".

ويضيف: "بقيت أمامنا مباراة أخيرة في ختام المرحلة الأولى، سنخوضها أمام البقعة، ونحتاج إلى الفوز لكي نعود إلى المراكز المتقدمة".

وربما يصبح الجزيرة سابع أندية الدوري الأردني التي تعمل على استبدال جهازها الفني، ويوضح المصدر ذلك قائلًا: "سوف نطرح خيار إجراء تغييرات على الجهاز الفني، ولدينا مقترحات لطرح عدد من المدربين المرشحين لقيادة الفريق، ومن ضمنهم الكابتن هيثم الشبول".

مفيد حسونة - winwin