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اللواء الركن الحراسيس يستقبل عدداً من السفراء المعتمدين

  • 08 نوفمبر 2026
  • 16:36
اللواء الركن الحراسيس يستقبل عدداً من السفراء المعتمدين

خبرني - استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن مجدي الحراسيس، الأحد، في القيادة العامة، سفير جمهورية رومانيا جورج كريستيان مايور وسفير جمهورية أذربيجان شاهين بن شاكر عبداللاييف وسفير الجمهورية اليمنية جلال ابراهيم فقيرة.

وجرى خلال اللقاءات، التي حضرها عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية والملحقين العسكريين، بحث العلاقات الثنائية، وآفاق تعزيز التعاون والتنسيق في المجالات العسكرية والدفاعية، وتبادل الخبرات بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

من جهتهم، أعرب السفراء عن تقديرهم لمستوى العلاقات التي تجمع بلدانهم بالأردن، مثمنين الدور الذي يقوم به الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

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