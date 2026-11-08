لجنة الرد على خطاب العرش تنهي صيغة الرد وترفعه إلى مجلس النواب

خبرني - أنهت لجنة الرد على خطاب العرش السامي، خلال اجتماعها الأحد، برئاسة النائب حسين العموش، إعداد صيغة الرد على خطاب العرش السامي الذي ألقاه جلالة الملك عبدالله الثاني لدى افتتاح أعمال الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة العشرين، تمهيدا لعرضه على مجلس النواب لمناقشته وإقراره وفق الاصول الدستورية والإجراءات البرلمانية المتبعة.

وقال العموش إن اللجنة حرصت، خلال إعداد مقترح الصيغة، على الاستماع إلى ملاحظات أعضائها ومقترحاتهم، بما يعكس تطلعات مجلس النواب وأولوياته خلال المرحلة المقبلة، وينسجم مع الرؤى والتوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش السامي.

وأكد أن خطاب العرش السامي يشكل مرجعية وطنية وخارطة طريق لعمل مجلس النواب، بما تضمنه من توجيهات تؤكد أهمية حماية المصلحة العامة، ومتابعة الأداء الحكومي، ووضع مصلحة المواطنين في مقدمة الأولويات، وتعزيز مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري.