انطلاق أعمال الدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى الأردني السوري في دمشق الاثنين

خبرني - تنطلق، الاثنين، أعمال الدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى الأردني السوري، في العاصمة السورية دمشق، برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية الشقيقة أسعد الشيباني، وبمشاركة الوزراء المعنيين بأعمال المجلس والمسؤولين من البلدين الشقيقين.

وستبحث اجتماعات المجلس تعزيز العلاقات الأخوية، ومتابعة تنفيذ مخرجات الدورة الثانية التي عُقدت في شهر نيسان الماضي في عمّان، وتوقيع مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية، بما يعزز الشراكة الاستراتيجية ويخدم المصالح المشتركة.

وستُعقَد اليوم في دمشق الاجتماعات التحضيرية لأعمال الدورة الثالثة بمشاركة الأمناء العامين للوزارات والفرق الفنية.