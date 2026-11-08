زين واتحاد الرياضات الإلكترونية يختتمان النسخة الثانية من بطولة الجامعات

خبرني - تحت رعاية سمو الأمير عمر بن فيصل، رئيس الاتحاد الأردني للرياضات الإلكتروني؛ اختتمت شركة زين الأردن عبر مركزها للرياضات الإلكترونية (Zain Esports Jo) وبالتعاون مع الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية، منافسات النسخة الثانية من بطولة Zain Esports للجامعات 2026، التي حظيت بإقبالٍ واسع بمشاركة أكثر من 3 آلاف طالب وطالبة من 16 جامعة أردنية.

وتندرج هذه البطولة التي نظّمها الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية ضمن الشراكة التي تجمع الاتحاد وشركة زين منذ عدّة أعوام الهادفة إلى دعم الجهود الوطنية لتعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي في مجالات التكنولوجيا والابتكار والرياضات الإلكترونية، وترسيخ الحضور الأردني على خارطة هذه الصناعة عربياً وإقليمياً، إلى جانب الإسهام في تنويع الاقتصاد الوطني ودعم نمو القطاعات الرقمية الواعدة وخلق فرص جديدة للشباب وتعزيز مساهمة هذه القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي، إذ تواصل الشركة العمل على دعم وتطوير قِطاع الرياضات الإلكترونية في المملكة باعتباره أحد القطاعات الواعدة التي تشكل رافداً للاقتصاد الرقمي ومحركاً لفرص النمو والابتكار، من خلال بطولاتها الهادفة إلى اكتشاف المواهب المحلية وصقل قدراتها وتعزيز حضورها وتمثيلها للأردن في المحافل الإقليمية والدولية، فضلاً عن إتاحة الفرص أمام الشباب لتطوير مهاراتهم والاستفادة من الفرص المهنية والاستثمارية التي توفرها صناعة الألعاب والرياضات الإلكترونية عالمياً.

وانطلقت منافسات البطولة عبر تصفيات داخلية أُقيمت في الجامعات المشارِكة بهدف اختيار أبرز اللاعبين واللاعبات لتمثيل جامعاتهم في المنافسات النهائية، وصولاً إلى تحديد الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في فئتي الذكور والإناث.

وفي ختام المنافسات تُوِّج الفائزين والفائزات بالمراكز الثلاثة الأولى في كل فئة، حيث أحرز راكان قبيوي ممثلاً عن الجامعة الألمانية الأردنية المركز الأول في فئة الذكور فيما حلّ علي الضمور من جامعة مؤتة في المركز الثاني وأحرز عمر شحادة من جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا المركز الثالث، وفي فئة الإناث حصدت إيمان الخطيب من جامعة الحسين التقنية المركز الأول، تلتها منال المجالي من جامعة مؤتة في المركز الثاني فيما جاءت روند أبو حسنة من جامعة العلوم التطبيقية الخاصة في المركز الثالث.

يذكر بأن البطولات التي ينظّمها ويشارك بها مركز زين للرياضات الإلكترونية تحظى بإقبال واسع وحضور جماهيري مميز من قِبل الشباب وهواة ولاعبي الرياضات والألعاب الإلكترونية، حيث حصدت مختلف فعاليات المركز مشاهدات تخطّت الـ 12 مليون مشاهدة.