1.227 مليار دينار فاتورة التقاعد خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي

خبرني - أظهرت بيانات النشرة المالية الشهرية الصادرة عن وزارة المالية، ارتفاعا في إجمالي فاتورة التقاعد خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 3%، لتصل إلى نحو 1.227 مليار دينار، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وعلى صعيد توزيع الفاتورة، سجلت فاتورة التقاعد للمتقاعدين الأصلاء ما قيمته 1.041 مليار دينار، مرتفعة بنسبة 3% تقريبا عن الفترة ذاتها من العام الماضي. أما فاتورة التقاعد المخصصة للورثة، فقد سجلت هي الأخرى ارتفاعاً بلغت نسبته 3.7%، لتصل إلى 185.2 مليون دينار.

وبالتوازي مع الارتفاع المالي، سجل مجموع أعداد المتقاعدين خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي نموا بنسبة 2.6%، ليصل إلى 433,949 متقاعداً، مقارنة بـ 423,047 متقاعدا في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبلغ عدد المتقاعدين الأصلاء 281,170 متقاعدا، مسجلا ارتفاعا بنسبة 2.4% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

ووصل عدد ورثة المتقاعدين إلى 152,779 وريثا، مسجلين ارتفاعاً بنسبة 3% تقريبا مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.

وعلى صعيد المؤشرات المالية السنوية، بلغت نفقات التقاعد ما نسبته 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2025، فيما شكلت 16.5% من إجمالي النفقات الجارية، و14.3% من إجمالي الإنفاق، بما يعكس الوزن النسبي لهذه النفقات ضمن المالية العامة.

وتضع هذه الأرقام فاتورة التقاعد ضمن أبرز بنود الإنفاق العام، في ظل استمرار نمو أعداد المستفيدين وارتفاع المخصصات، ما يعزز أهمية تحقيق التوازن بين الوفاء بالالتزامات التقاعدية والحفاظ على الاستدامة المالية.