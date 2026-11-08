نادي الجزيرة يوقع اتفاقية لتطوير الفئات العمرية في عمّان والزرقاء

خبرني - وقّع نادي الجزيرة الرياضي اتفاقية تعاون مع إبراهيم بلال شويكه، يتولى بموجبها إدارة وتطوير أكاديمية النادي ومدرسته الكروية للفئات العمرية تحت 13 سنة في محافظتي عمّان والزرقاء، في إطار جهود النادي لاكتشاف المواهب الناشئة وتأهيلها ورفد فرقه الرسمية باللاعبين المتميزين.

ووقّع الاتفاقية عن النادي أمين السر إبراهيم رحال، بحضور المشرف العام على المشروع إبراهيم شويكه.

وتهدف الاتفاقية إلى بناء قاعدة كروية واعدة، من خلال تطوير المهارات الفنية والبدنية والذهنية للاعبين الناشئين، وفق أحدث أساليب التدريب والتأهيل، وتعزيز قيم الانضباط والعمل الجماعي والروح الرياضية.

كما تشمل إعداد فرق تمثل نادي الجزيرة في بطولات الدوري الأردني الرسمية للفئات العمرية تحت 11 و12 و13 سنة، بما يتيح للمواهب الشابة اكتساب الخبرة التنافسية، ويعزز قدرة النادي على إعداد جيل جديد من اللاعبين المؤهلين لتمثيل فرقه مستقبلا.