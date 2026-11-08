استقبال شعبي حاشد للملازم العنانزة في عجلون

خبرني - استقبل مئات المواطنين من أبناء عجلون وكفرنجة ، الملازم فراس العنانزة مدينة الحسين الطبية ، الذي غادر مدينة الحسين الطبية بعد استكمال رحلة علاجه ، على اثر اصابته في الهجوم الإرهابي الأخير في العاصمة عمان.

واحتشد المئات من أبناء المحافظة لاستقبال العنانزة، تعبيراً عن تقديرهم لموقفه وتضامناً معه، واحتفاءً بسلامته وعودته إلى أهله ومحبيه.

وغادر العنانزة ، اليوم ، مدينة الحسين الطبية، بعد استكمال رحلة علاجه، على اثر اصابته في الهجوم الإرهابي ، خلال محاولته لتحييد المعتدي ، الذي طعن زميله الشهيد جواد السلايطة.