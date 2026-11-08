*
الاحد: 08 نوفمبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

استقبال شعبي حاشد للملازم العنانزة في عجلون

  • 08 نوفمبر 2026
  • 16:18
استقبال شعبي حاشد للملازم العنانزة في عجلون

خبرني  - استقبل مئات المواطنين من أبناء عجلون وكفرنجة ، الملازم فراس العنانزة مدينة الحسين الطبية ، الذي غادر مدينة الحسين الطبية بعد استكمال رحلة علاجه ، على اثر اصابته في الهجوم الإرهابي الأخير في العاصمة عمان.

واحتشد المئات من أبناء المحافظة لاستقبال العنانزة، تعبيراً عن تقديرهم لموقفه وتضامناً معه، واحتفاءً بسلامته وعودته إلى أهله ومحبيه.

وغادر العنانزة ، اليوم ، مدينة الحسين الطبية، بعد استكمال رحلة علاجه، على اثر اصابته في الهجوم الإرهابي ، خلال محاولته لتحييد المعتدي ، الذي طعن زميله الشهيد جواد السلايطة.

 

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

اللواء الركن الحراسيس يستقبل عدداً من السفراء المعتمدين
اللواء الركن الحراسيس يستقبل عدداً من السفراء المعتمدين
  • 2026-11-08 16:36
انطلاق أعمال الدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى الأردني السوري في دمشق الاثنين
انطلاق أعمال الدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى الأردني السوري في دمشق الاثنين
  • 2026-11-08 16:32
الأردن .. تغليظ عقوبات جرائم الإرهاب ومضاعفة حدها الأدنى - تفاصيل
الأردن .. تغليظ عقوبات جرائم الإرهاب ومضاعفة حدها الأدنى - تفاصيل
  • 2026-11-08 16:27
سلطة العقبة والاتحاد الأوروبي يبحثان التعاون بمشاريع اقتصادية واستثمارية
سلطة العقبة والاتحاد الأوروبي يبحثان التعاون بمشاريع اقتصادية واستثمارية
  • 2026-11-08 16:15
الغذاء والدواء تحذر من محلول للعدسات اللاصقة
الغذاء والدواء تحذر من محلول للعدسات اللاصقة
  • 2026-11-08 15:50
الأردن يدين استهداف الحوثيين للرياض ومبنى تابع لشركة أرامكو السعودية
الأردن يدين استهداف الحوثيين للرياض ومبنى تابع لشركة أرامكو السعودية
  • 2026-11-08 15:49