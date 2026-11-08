سلطة العقبة والاتحاد الأوروبي يبحثان التعاون بمشاريع اقتصادية واستثمارية

خبرني - بحث مفوض الشؤون الاقتصادية والاستثمار في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة محمد أبو عمر، مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأردن بيير كريستوف تشاتزيسافاس، فرص التعاون في المشاريع الاقتصادية والاستثمارية بالعقبة، ومتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع المشتركة.

وناقش اللقاء المشاريع الكبرى التي تنفذها السلطة، والفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات الاقتصادية والتنموية، إلى جانب مجالات الدعم والتعاون الممكنة خلال المرحلة المقبلة.

وقال أبو عمر إن السلطة تسعى إلى توسيع التعاون مع الاتحاد الأوروبي ومؤسساته المعنية، والاستفادة من الخبرات والإمكانات الأوروبية في دعم المشاريع التنموية والاستثمارية التي تنفذها.

وأضاف أن السلطة تعمل على تطوير البنية التحتية وتعزيز تنافسية القطاعات الاقتصادية، وتنفيذ مشاريع تستهدف تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، مشيرا إلى أهمية استمرار التنسيق مع الاتحاد الأوروبي لتحديد مجالات التعاون والدعم المستقبلية.

من جهته، أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأردن اهتمام الاتحاد بمتابعة المشاريع المشتركة مع سلطة العقبة، وبحث فرص جديدة للتعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية.

وأشار تشاتزيسافاس إلى اهتمام الاتحاد بالاطلاع على المشاريع الكبرى والفرص الاستثمارية المتاحة في العقبة، وبحث إمكانية دعم المشاريع والمبادرات التي تنفذها السلطة، بما يتوافق مع الأولويات التنموية والاقتصادية.

وتناول اللقاء آليات تطوير الشراكة بين الجانبين، ومجالات التعاون المستقبلية المرتبطة بالخطط الاقتصادية والتنموية للعقبة، بما يشمل القطاعات الاستثمارية واللوجستية والسياحية.