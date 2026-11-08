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الطفيلة : أفعى تقود اردنيا للحبس

  • 08 نوفمبر 2026
  • 16:11
الطفيلة أفعى تقود اردنيا للحبس

قضت محكمة أردنية بحبس مواطن من محافظة الطفيلة لمدة 3 أشهر، بعد إطلاقه 5 عيارات نارية من بندقية صيد غير مرخصة باتجاه أفعى ظهرت داخل فناء منزله.

وبحسب تفاصيل القضية، فإن المواطن أطلق النار بعدما أبلغه أطفاله بوجود أفعى في فناء المنزل، إلا أنه لم يتمكن من إصابتها، قبل أن تتحرك الأجهزة الأمنية إلى الموقع وتضبطه، فيما قام والده بتسليم البندقية المستخدمة.

وأدانت المحكمة المواطن بجرمي حيازة سلاح ناري دون ترخيص وإطلاق عيارات نارية دون داعٍ، وقررت تنفيذ العقوبة الأشد بحقه، وهي الحبس 3 أشهر، مع مصادرة البندقية

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