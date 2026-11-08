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الغذاء والدواء تحذر من محلول للعدسات اللاصقة

  • 08 نوفمبر 2026
  • 15:50
الغذاء والدواء تحذر من محلول للعدسات اللاصقة

خبرني  - ضبطت كوادر الرقابة والتفتيش المختصة في المؤسسة العامة للغذاء والدواء كمية من مستلزم طبي غير مجاز وهو محلول للعدسات اللاصقة (Fresh Dream Eye (Hyaluronic Acid))، (Contact Lens Solution.

وأكدت المؤسسة أن فرقها الرقابية صادرت الكمية، وباشرت اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجهات المخالفة وفقًا للتشريعات النافذة، بما يضمن حماية صحة وسلامة المواطنين.

ودعت المؤسسة المواطنين إلى عدم شراء أو استخدام المستلزم المذكور في حال وجوده لديهم، مشددة على على استمرار حملاتها الرقابية والتفتيشية في مختلف مناطق المملكة، والتحقق من الالتزام بالاشتراطات والمتطلبات المعتمدة لتداول المستلزمات الطبية واتخاذ الإجراءات اللازمة في إطار دورها الرقابي في ضمان سلامة وجودة وفعالية المستلزمات الطبية المتداولة في السوق المحلي لضمان وصول مستلزمات طبية آمنة وذات جودة وفعالية إلى المستهلك.

وتهيب المؤسسة بالمواطنين بضرورة التأكد من إجازة أو تسجيل أي مستلزم طبي لدى المؤسسة قبل استخدامه، حفاظا على صحتهم وسلامتهم، داعية إلى التواصل معها عبر منصة الشكاوى الرسمية من خلال تطبيق الواتس آب على الرقم (0795632000)، أو عبر خط الشكاوى المجاني (117114)في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أو شكوى.

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