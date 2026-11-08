الأردن يدين استهداف الحوثيين للرياض ومبنى تابع لشركة أرامكو السعودية

خبرني - أدان الأردن، الأحد، استمرار اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية على السعودية وآخرها إطلاق صاروخين باليستيين باتجاه مدينة الرياض ومحاولة استهداف أحد المباني التابعة لشركة أرامكو، باعتبارها انتهاكا سافرا لسيادة السعودية، وتهديدًا لأمنها واستقرارها، وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان رفض الأردن واستنكاره استمرار الاعتداءات السافرة على المدنيين والأعيان المدنية والاقتصادية في السعودية.

كما أكّدت تضامن الأردن المطلق مع السعودية، ووقوفه المطلق معها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسيادتها ومقدّراتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

وكان مسؤول سعودي في وزارة الطاقة، قال إنّ أحد المباني الإدارية التابعة لشركة أرامكو السعودية في مدينة الرياض تعرّض؛ لمحاولة استهداف نتج عنها سقوط شظايا على المبنى، ووقوع أضرار محدودة فيه، دون وقوع أي إصابات أو وفيات.

وأعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير 4 صواريخ باليستية وصاروخ كروز أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية، واستهدفت الرياض والمنطقتين الشرقية والجنوبية، فيما دعا مجلس الشورى اليمني إلى تنفيذ عملية عسكرية واسعة لإنهاء الحصار المفروض على مدينة تعز.

وصعّد الحوثيون هجماتهم بالصواريخ والمسيرات على السعودية مستهدفين مطاراتها خصوصا، وأسفر الهجوم الأعنف على مطار الرياض في 10 تشرين الأول ، عن سقوط 14 قتيلا ونحو 300 جريح.