انقلاب قطار العياط في مصر.. 120 مصابا والدفع بـ12 سيارة إسعاف

خبرني - دفعت هيئة الإسعاف المصرية بـ12 سيارة إلى موقع انقلاب قطار بقرية جرزا في مركز العياط بالجيزة، وسط تقارير عن إصابة أكثر من 120 شخصاً.

وشهدت قرية جرزا التابعة لمركز العياط بمحافظة الجيزة حادث انقلاب قطار، بعدما خرج عدد من عرباته عن القضبان، ما استدعى تحركاً عاجلاً من هيئة الإسعاف المصرية للتعامل مع تداعيات الواقعة وتقديم الرعاية الطبية للمصابين.

ودفعت هيئة الإسعاف بـ12 سيارة إلى موقع الحادث، لنقل المصابين وتقديم الخدمات الطبية اللازمة، فيما تواصل الجهات المعنية متابعة تطورات الواقعة، والعمل على حصر أعداد المصابين والضحايا والوقوف على ملابسات انقلاب القطار.

وبحسب وسائل إعلام محلية مصرية، أسفر الحادث عن إصابة أكثر من 120 شخصاً، بعد خروج عدد من عربات القطار عن القضبان، وهو ما تسبب في حالة من الذعر بين الركاب.

وجرى الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج، كما تم تحرير محضر بالواقعة، فيما تولت النيابة التحقيق للوقوف على أسباب الحادث وكشف ملابساته.

ولم تتضح حتى الآن التفاصيل الكاملة للحادث أو الأسباب التي أدت إلى خروج العربات عن القضبان، في وقت تواصل فيه الجهات المختصة إجراءاتها لمتابعة الواقعة وحصر أعداد المتضررين.