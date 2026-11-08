الحرارة المحسوسة تقترب من الصفر.. موجة برد تؤثر على الأردن بدءًا من الليلة

خبرني - تُشير أحدث مخرجات النماذج العددية وتحليلات فريق التنبؤات الجوية إلى تأثر المملكة، اعتبارًا من ساعات ليلة الأحد/الاثنين، بموجة باردة مبكرة، تنخفض معها درجات الحرارة إلى مستويات متدنية وغير معتادة لمثل هذا الوقت من العام، لتسود أجواء باردة بشكل لافت في مختلف مناطق المملكة، تزداد حدتها خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، فيما تقترب درجات الحرارة المحسوسة من الصفر المئوي.

الحرارة حول 5 درجات في معظم المناطق

ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة الصغرى خلال الأيام المقبلة ما بين 4 و6 درجات مئوية في معظم المدن الأردنية، فيما يُتوقع أن تكون الأجواء أكثر برودة فوق المرتفعات الجبلية والسهول الشرقية، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، مع تزايد الإحساس بالبرودة في تلك المناطق.

وتعني هذه الأجواء عودة الحاجة إلى ارتداء الملابس الشتوية الدافئة والثقيلة، إلى جانب إعادة استخدام وسائل التدفئة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، بعد فترة من الأجواء الأكثر اعتدالًا.

الموجة الباردة تبلغ ذروتها ليلة الاثنين/الثلاثاء

وفي سياق متصل، تُشير أحدث مخرجات النماذج العددية إلى استمرار تأثر المملكة بالأجواء الباردة خلال الأسبوع الحالي، على أن تبلغ الموجة الباردة ذروة تأثيرها خلال ليلة الاثنين/الثلاثاء، حيث يُتوقع أن تسجل درجات الحرارة مستويات متدنية، بالتزامن مع هبوب رياح شرقية تزيد من الإحساس بالبرودة بشكل ملموس خلال ساعات الليل والصباح الباكر، لتقترب درجات الحرارة المحسوسة من الصفر المئوي في بعض المناطق.

وبحسب المؤشرات الجوية، يُتوقع أن تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع التدريجي اعتبارًا من يوم الأربعاء، إلا أن هذا الارتفاع لن يكون كافيًا لإنهاء الأجواء الباردة، إذ ستبقى درجات الحرارة دون معدلاتها المعتادة، مع استمرار الأجواء الباردة بشكل لافت حتى نهاية الأسبوع، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

توصيات مهمة

ومع الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة، ينصح طقس العرب بما يلي:

- ارتداء الملابس الشتوية الدافئة والثقيلة، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

- الحرص على تدفئة الأطفال وكبار السن، لا سيما عند الخروج إلى المدارس وأماكن العمل صباحًا.

- الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة، والتأكد من سلامتها قبل تشغيلها.

- الحرص على تهوية المنازل بشكل متكرر، وعدم ترك المدافئ مشتعلة أثناء النوم.

- الانتباه إلى الفروقات الحرارية بين ساعات النهار والليل، وتجنب التعرض المباشر للبرد لفترات طويلة.

والله أعلم.