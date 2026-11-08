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  • البنك الأهلي يعيّن أمير السلعوس مديراً للشؤون المؤسسية والتسويق

البنك الأهلي يعيّن أمير السلعوس مديراً للشؤون المؤسسية والتسويق

  • 08 نوفمبر 2026
  • 15:25
البنك الأهلي يعيّن أمير السلعوس مديراً للشؤون المؤسسية والتسويق

خبرني - أعلن البنك الأهلي  تعيين أمير السلعوس مديراً للشؤون المؤسسية والتسويق، وعضواً في الفريق التنفيذي للبنك، في إطار توجهاته الرامية إلى استقطاب الكفاءات المهنية وتعزيز فريق إدارته التنفيذية بخبرات متخصصة.

وأوضح البنك، في بيان، أن تعيين السلعوس يأتي ضمن جهوده المستمرة لتطوير منظومة العمل المؤسسي والتسويقي، وتعزيز قدراته في مجالات الاتصال المؤسسي وإدارة العلاقات مع أصحاب المصلحة، بما ينسجم مع أهدافه الاستراتيجية.

ويتمتع السلعوس بخبرة مهنية في تأسيس وقيادة إدارات الشؤون المؤسسية والتسويق، وإعداد الاستراتيجيات والسياسات المرتبطة بها، إلى جانب تطوير العلامات التجارية والتسويق الرقمي، وإدارة العلاقات الإعلامية والحملات التسويقية والرعايات والشراكات، فضلاً عن الاتصال الداخلي والخارجي.

وأعرب البنك الأهلي الأردني عن ثقته بقدرة السلعوس على الإسهام في مواءمة مبادرات التسويق والاتصال المؤسسي مع أهداف أعمال البنك، وتعزيز حضور علامته التجارية، والبناء على الإنجازات المتحققة خلال المرحلة الماضية.

وأكد البنك أن هذا التعيين يعكس التزامه بمواصلة تعزيز فريقه التنفيذي بالكفاءات والخبرات المهنية، متمنياً للسلعوس التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة.

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