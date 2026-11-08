(البوتاس العربية) تعزز سلاسل توريدها في شمال غرب أوروبا بتوقيع اتفاقية استراتيجية مع Euroports البلجيكية

خبرني - وقّعت شركة البوتاس العربية وشركة (APC Trading & Logistics Europe AG) اتفاقية استراتيجية لخدمات المناولة والتخزين مع مجموعة (Euroports)، تمتد لمدة أولية تبلغ ثلاث سنوات قابلة للتجديد، بهدف دعم عمليات تخزين منتجات الشركة وتوزيعها وإعادة تصديرها في أسواق شمال غرب أوروبا.

وبموجب الاتفاقية، سيتم تخصيص طاقة تخزينية تبلغ نحو (60) ألف طن لمنتجات شركة البوتاس العربية، ضمن مشروع المستودعات الجديد الذي تنفذه مجموعة " Euroports " في ميناء أنتويرب ببلجيكا، والذي لا يزال قيد الإنشاء، ومن المقرر تسليمه في كانون الثاني من عام 2027، حيث ستكون "البوتاس العربية" أحد الشركاء الرئيسيين فيه.

وستتيح الاتفاقية لشركة البوتاس العربية الاحتفاظ بمخزون في مناطق قريبة من عملائها، بما يدعم استمرارية التوريد وسرعة الاستجابة لمتطلبات السوق، ويوفر مرونة أكبر في توزيع شحنات أصغر بواسطة البواخر الصغيرة والبارجات النهرية والشاحنات، ويساعدها على الوصول إلى شريحة أوسع من العملاء في الأسواق الأوروبية.

وفي هذا الإطار، أكد رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية، المهندس شحادة أبو هديب، أن الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز حضور الشركة طويل الأمد في السوق الأوروبية، وترسيخ مكانة البوتاس الأردني في واحدة من أهم الأسواق العالمية وأكثرها تطلباً.

وبيّن المهندس أبو هديب أن تأمين بنية تحتية لوجستية موثوقة في بلجيكا يشكّل ركيزة لتعزيز تنافسية الشركة وتحقيق قيمة طويلة الأجل لها ولشركائها، بما يدعم قدرتها على النمو ويعظّم مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية، الدكتور معن النسور، أن الاتفاقية تدعم استراتيجية الشركة للنمو وتنويع الأسواق، وتبني على تعاون قائم مع مجموعة " Euroports " منذ ثلاثة أعوام، وتنقل العلاقة إلى ترتيبات أكثر استقراراً تدعم التخطيط لأعمال الشركة في أوروبا خلال المرحلة المقبلة.

وأكد الدكتور النسور أن تطوير القدرات التجارية واللوجستية في الأسواق المستهدفة يمثل مساراً مكملاً لخطط الشركة التوسعية، بما يدعم جاهزية سلاسل الإمداد لمواكبة الزيادات الإنتاجية المستهدفة وتوسّع الأعمال.وستتولى شركة (APC Trading & Logistics Europe AG)، الذراع التجاري واللوجستي لشركة البوتاس العربية في القارة الأوروبية، إدارة المخزون والإشراف على العمليات اليومية المرتبطة بالتخزين والمناولة والتوزيع وإعادة التصدير، إلى جانب التنسيق التشغيلي مع مجموعة "Euroports ".

من ناحيته، أشار نائب الرئيس الأول والرئيس التنفيذي للشؤون التجارية والعمليات في شركة (APC Trading & Logistics Europe AG)، المهندس رشيد اللوباني إلى أن وجود الشركة الأوروبية بالقرب من العملاء يتيح فهماً أعمق لمتطلباتهم وتطور احتياجاتهم، وترجمة هذه المعرفة إلى حلول تجارية ولوجستية تناسب طبيعة أعمالهم، مبيناً أن الشركة تضطلع بدور يربط بين هذه المتطلبات وقدرات "البوتاس العربية"، بما يدعم بناء علاقات تجارية مستدامة ويعزز تنافسية منتجاتها في السوق.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة (Euroports) تُعد إحدى أبرز شركات تشغيل الموانئ والخدمات اللوجستية الدولية، حيث تدير أكثر من 50 محطة لوجستية في الموانئ الأوروبية، وتتعامل سنوياً مع ما يزيد على (70) مليون طن من البضائع.

كما وقّعت مجموعة A.P. Moller الدنماركية العالمية مؤخراً اتفاقية للاستحواذ على حصة الأغلبية في مجموعة (Euroports) وتُعد مجموعة (A.P. Moller) من أبرز المجموعات الدولية العاملة في قطاع الشحن البحري وتشغيل الموانئ والمحطات حول العالم، كما تتولى ايضاً تشغيل ميناء حاويات العقبة.



وتندرج الاتفاقية ضمن جهود شركة البوتاس العربية لتطوير بنيتها التجارية واللوجستية في الأسواق العالمية الرئيسة، وربط خططها التوسعية بقدرات تخزين وتوزيع تدعم تنفيذها.