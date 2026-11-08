المركزية تويوتا تعرض تويوتا لاند كروزر FJ الجديدة كليًا خلال فعالية 4x4 Club في حلبة منجا الدولية

خبرني - عرضت المركزية تويوتا، الراعي الرسمي لفعالية 4x4 Club التي أُقيمت في حلبة منجا الدولية، سيارة تويوتا لاند كروزر FJ الجديدة كليًا. وشهدت الفعالية حضور معالي العين حسين هزّاع المجالي، وقدّمت لعشاق سيارات الدفع الرباعي فرصة للتعرّف إلى السيارة عن قرب، كما ضمّت مجموعة من دراجات ياماها النارية ودراجاتها رباعية العجلات.

وشملت المساحة المخصصة لتويوتا وياماها ألعابًا تفاعلية وأجهزة محاكاة وأنشطة للعائلات ومحبي الدفع الرباعي. وعكست مشاركة المركزية تويوتا في هذه الفعالية حرصها على التواصل مع مجتمع الدفع الرباعي في الأردن وتعزيز حضورها بين عشاق المغامرة.

وتنضم LC FJ موديل 2027 إلى عائلة لاند كروزر التي ارتبط اسمها بالقوة والمتانة والاعتمادية وروح المغامرة. وتجمع السيارة بين قدرات القيادة على الطرق الوعرة (الأوف رود) والتصميم العملي المناسب للتنقل اليومي والرحلات البرية، لتقدّم تجربة تستجيب لاهتمامات جيل جديد من محبي الاستكشاف.

وتستمد السيارة قوتها من محرك 2TR-FE رباعي الأسطوانات سعة 2.7 لتر، يولّد قوة تبلغ 122 كيلوواط عند 5,200 دورة في الدقيقة، وعزم دوران يصل إلى 245 نيوتن متر عند 4,000 دورة في الدقيقة. ويقترن المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من ست سرعات، مزوّد بوظيفة الانطلاق بالسرعة الثانية (2nd Start)، فيما يتيح نظام الدفع الرباعي بأوضاع 2H و4H و4L اختيار الوضع المناسب للطريق والتضاريس.

وفي المقصورة، توفّر سيارة لاند كروزر إف جي مساحات تخزين متعددة ومقاعد خلفية قابلة للانزلاق والطيّ بنسبة 55:45، وشاشة معلومات قياس 7 بوصات، وشاشة وسائط متعددة قياس 12.3 بوصة، إلى جانب نظام الدخول الذكي والتشغيل بضغطة زر ومنفذ شحن USB-C. وتضم مجموعة من تقنيات السلامة والمساعدة المتقدمة، منها نظام ما قبل التصادم، ونظام تثبيت السرعة المتكيف، وتنبيه مغادرة المسار، ومراقبة النقطة العمياء، والتنبيه من حركة المرور الخلفية، ونظام المساعدة على نزول المنحدرات، وشاشة الرؤية البانورامية.

وتتوفّر تويوتا لاند كروزر FJ الجديدة كليًا في الأردن بطرازين: T2 بسعر 40,900 دينار أردني، وTF بسعر 46,900 دينار أردني، وتأتي بخمسة ألوان خارجية، هي الأبيض البلاتيني اللؤلؤي، والرمادي الدخاني، والأسود الجريء، والبرونزي المؤكسد، والأزرق الضبابي. ويمكن للعملاء حجز موعد تجربة القيادة لاختبار قدرات السيارة المذهلة، ومتابعة صفحات المركزية تويوتا على فيسبوك وإنستغرام ويوتيوب للاطلاع على آخر أخبار تويوتا ومستجداتها في المملكة.