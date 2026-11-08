الحاجة عائشة اسماعيل عبد الله الشروف (ام بسام) في ذمة الله

خبرني - انتقلت إلى رحمة الله تعالى عائشة اسماعيل عبد الله الشروف ام الحاج بسام الشروف.

"يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي"

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى

ينعى آل الشروف وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى الحاجة

عائشة اسماعيل عبد الله الشروف ام الحاج بسام الشروف

أرملة المرحوم الحاج عبد الفتاح حسين الشروف

التي انتقلت إلى جوار ربها اليوم وستقام صلاة الجنازة بعد العصر اليوم الأحد من مسجد آمنة بنت وهب شارع ياجوز

والدفن في مقبرة الرصيفة القديمة حي الرشيد

أسأل الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وان يجعل قبرها روضة من رياض الجنة.

"إنا لله وإنا إليه راجعون"

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* تفاصيل الدفن والعزاء:-



ـ العزاء للرجال في طبربور عين رباط ضاحية القضاة قرب مسجد المستغفرين

وللنساء في منزل المرحومة