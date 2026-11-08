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الفراية تمنى قبل عام.. واليوم تتحقق أمنيته

  • 08 نوفمبر 2026
  • 15:04
الفراية تمنى قبل عام واليوم تتحقق أمنيته

خبرني - رصد 

رصد موقع "خبرني" تصريحات قديمة لوزير الداخلية مازن الفراية تعود لتاريخ 18-8-2025 كان يتحدث فيها عن برنامج خدمة العلم، وقال الفراية حينها:  "يا ليت ابني يطلعله في البرنامج"، مضيفًا أن الشاب الذي يخوض التجربة "سيخرج بشخصية مختلفة وأكثر انضباطًا وسيلاحظ من حوله من عائلته بتغيره للأفضل".

وبيّن أن بعض الشباب الذين لن تشملهم الخدمة قد يشعرون بالندم لاحقًا، قائلًا: "سيقولون ياريت طلعلي في خدمة العلم"، مشيرًا إلى أن البرنامج سيترك أثرًا كبيرًا على المشاركين من خلال تعزيز وعيهم الوطني وانتمائهم.

واليوم، وقعت قرعة الدفعة الثانية من مكلفي خدمة العلم في الأردن على عبد الله نجل و زير الداخلية مازن الفراية.

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