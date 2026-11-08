رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا يترأس اجتماع مجلس مركز التميز للمشاريع الإبداعية

خبرني - ترأس رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، الأستاذ الدكتور خالد السالم، الاجتماع الأول لمجلس مركز التميز للمشاريع الإبداعية بتشكيلته الجديدة، والذي عُقد في الجامعة بحضور أعضاء المجلس، ورحّب السالم بأعضاء المجلس، مثمنًا ما يمتلكونه من خبرات أكاديمية وصناعية وريادية متميزة، ومؤكدًا أهمية توحيد هذه الخبرات وتكاملها بما يسهم في دعم مسيرة المركز، وتعزيز دوره في ترسيخ ثقافة الإبداع والابتكار وريادة الأعمال، وتطوير برامجه ومشاريعه النوعية.

وأكد السالم أهمية الدور الذي يضطلع به مركز التميز للمشاريع الإبداعية في ترسيخ ثقافة الإبداع والابتكار في الجامعة، مشيرًا إلى حرص الجامعة على توفير بيئة حاضنة للأفكار الريادية والمبادرات الإبداعية، ودعم الطاقات الشبابية وتمكين الطلبة والمبتكرين من تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع تطبيقية تسهم في خدمة المجتمع وتعزيز التنمية الاقتصادية.

وأشار إلى أن تشكيل المجلس الجديد، بما يضمه من خبرات أكاديمية وصناعية وريادية، يشكل إضافة نوعية لمسيرة المركز، ويسهم في توسيع آفاق التعاون والشراكة مع المؤسسات الوطنية ومختلف القطاعات، مؤكدًا أهمية توظيف هذه الخبرات في توجيه الخطط والبرامج المستقبلية للمركز، وتعزيز قدرته على احتضان المشاريع النوعية وربط مخرجات الإبداع والابتكار باحتياجات سوق العمل وأولويات التنمية الوطنية.

وضم المجلس في عضويته كلاً من: الأستاذة الدكتورة منى أبو دلو، نائب رئيس الجامعة، والدكتور أحمد بني يونس، مدير مركز التميز للمشاريع الإبداعية، والأستاذة الدكتورة هيام دلكي، عميد البحث العلمي، والسيدة تمام منكو، المدير التنفيذي لمؤسسة ولي العهد، والسيد عمر حمارنة، مستشار صاحبة السمو الملكي الأميرة سمية الحسن والمدير التنفيذي لـ iPARK، والمهندس معاذ الرشادية، مدير إدارة البحث والتطوير في المركز الأردني للتصميم والتطوير، والدكتور عبد المالك الجابر، الرئيس المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة مينا آيس، والدكتور فراس بلاسمة، الرئيس التنفيذي لمجموعة FB للطاقة المتجددة وحلول الطاقة، والدكتور علي عبد الغني باغي، مدير عام صندوق الحسين للإبداع والتفوق، والمهندس نضال الصدر، مدير عام غرفة صناعة إربد.

وتضمن الاجتماع عرض فيديو تعريفي استعرض أبرز أنشطة المركز ومشاريعه الإبداعية والريادية وإنجازاته، ودوره في دعم الابتكار واحتضان الأفكار الواعدة والعمل على تحويلها إلى مشاريع تطبيقية. كما جرى استعراض تعليمات المركز ومهام المجلس ومسؤولياته، وبحث تشكيل لجنة الإبداع، إلى جانب الاطلاع على الخطة التنفيذية للمركز ومناقشة توجهاته الاستراتيجية وأولوياته للمرحلة المقبلة.

ويأتي تشكيل المجلس الجديد في إطار تعزيز التوجه الاستراتيجي للمركز، والاستفادة من الخبرات الأكاديمية والصناعية والريادية التي يضمها، بما يسهم في تطوير بيئة محفزة للإبداع والابتكار، وتعزيز الشراكات مع مختلف القطاعات، وتمكين الطلبة والمبتكرين من تحويل أفكارهم إلى مشاريع نوعية ذات قيمة اقتصادية وتنموية مستدامة.