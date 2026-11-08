هيئة تنشيط السياحة وكلية سلاح الجو الملكي توقعان اتفاقية استراتيجية لتعزيز السياحة التعليمية واستقطاب الطلبة الدوليين

خبرني - وقّعت هيئة تنشيط السياحة وكلية سلاح الجو الملكي الجامعية التقنية لعلوم الطيران اتفاقية تعاون استراتيجي لتعزيز مكانة الأردن مركزاً إقليمياً للتعليم والتدريب التقني المتخصص، واستقطاب الطلبة والمتدربين والوفود الأكاديمية من الأسواق الدولية، بما يسهم في تنويع المنتج السياحي وتعزيز العوائد الاقتصادية للمملكة.

وجرى توقيع الاتفاقية بحضور وزير السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين، ومدير تدريب سلاح الجو العميد الركن الطيار حاتم محمد أصبيح، والناطق الرسمي باسم هيئة تنشيط السياحة وعضو مجلس إدارتها هاني الدباس، حيث وقّع الاتفاقية مدير عام الهيئة رمزي المعايطة، وعميد الكلية الأستاذ الدكتور محمد ناصر الخوالدة.

وتشمل الاتفاقية تطوير مبادرات تسويقية وترويجية مشتركة للتعريف بالبرامج الأكاديمية والتدريبية المتخصصة في علوم الطيران وصيانة الطائرات، واستقطاب الوفود والطلبة من الدول العربية والأجنبية، إلى جانب تصميم برامج تجمع التعليم والتدريب بالزيارات السياحية والثقافية والأثرية، وتنظيم المؤتمرات والملتقيات وورش العمل المتخصصة، ودراسة إطلاق برامج تدريبية قصيرة وزيارات تعليمية نوعية تستهدف الأسواق الخارجية.

وأكد الدباس أن الاتفاقية تعكس تحولاً استراتيجياً في مفهوم الترويج السياحي، من تسويق الوجهة التقليدية إلى تصدير المعرفة واستثمار الكفاءات والمؤسسات التعليمية الوطنية كمنتج سياحي واقتصادي مستدام، مشيراً إلى أن السياحة التعليمية تمثل سوقاً نوعياً يمتاز بارتفاع مدة الإقامة، وتعدد أوجه الإنفاق، واستدامة الطلب على مدار العام.

وأضاف أن المرحلة المقبلة ترتكز على دمج البرامج التعليمية المتخصصة ضمن منظومة التسويق السياحي الدولي، وتوظيف المنصات الرقمية والشراكات المؤسسية للوصول إلى الأسواق المستهدفة، وتحويل الميزة التنافسية الأردنية في التعليم والتدريب إلى فرص اقتصادية واستثمارية ملموسة.

وتنص الاتفاقية، الممتدة لخمس سنوات، على تشكيل فريق عمل مشترك لوضع خطط تنفيذية وتحديد الأسواق المستهدفة ومتابعة المبادرات وقياس نتائجها، بما يعزز التكامل بين قطاعي التعليم والسياحة، ويرسخ مكانة الأردن وجهة إقليمية للمعرفة والتدريب المتقدم.