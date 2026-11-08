1.2 مليون دولار لدراجة باتمان النارية

خبرني - طُرحت الدراجة النارية الشهيرة «باتبود»، التي استخدمها النجم كريستيان بيل في تجسيد شخصية باتمان ضمن فيلمي المخرج كريستوفر نولان «فارس الظلام» و«نهوض فارس الظلام»، للبيع في مزاد بالعاصمة البريطانية لندن، وسط توقعات بأن يصل سعرها إلى 1.2 مليون دولار.

وتُعد الدراجة واحدة من أبرز المركبات التي ظهرت في سلسلة أفلام باتمان، إذ لفتت الأنظار بتصميمها الاستثنائي وقدراتها الحركية، وأصبحت جزءاً لا يتجزأ من الصورة السينمائية لشخصية البطل الخارق، حسب ما ذكرت شبكة «سي إن إن».

وصمم الدراجة المخرج كريستوفر نولان بالتعاون مع مصمم الإنتاج ناثان كراولي، وزُودت بمحرك من شركة «هوندا» بسعة 750 سنتيمتراً مكعباً، إلى جانب عجلات ضخمة يبلغ قطرها 31 بوصة، ما منحها مظهراً فريداً يتناسب مع الأجواء المظلمة والواقعية التي ميزت الأفلام الثلاثية.

وصُنعت ست دراجات من هذا الطراز خصيصاً لاستخدامها خلال تصوير الفيلمين، إلا أن النسخة المعروضة في المزاد تتمتع بميزة استثنائية، باعتبارها الوحيدة التي حصلت على موافقة رسمية من استوديو «وارنر براذرز» لطرحها للبيع.

ولا تقتصر أهمية الدراجة على قيمتها المادية أو مواصفاتها التقنية، بل تمتد إلى مكانتها لدى عشاق السينما وهواة جمع المقتنيات النادرة، فهي تمثل قطعة من تاريخ أحد أشهر أفلام الأبطال الخارقين، كما تجسد جانباً من الرؤية الإبداعية التي قدمها نولان لشخصية باتمان، من خلال المزج بين الخيال السينمائي والتصميم الهندسي ذي الطابع العملي.

ومن المتوقع أن يحظى المزاد باهتمام واسع من هواة اقتناء تذكارات الأفلام العالمية والمقتنيات المرتبطة بنجوم هوليوود.

ومن المقرر أن تستمر المزايدة عبر الإنترنت حتى الرابع من ديسمبر المقبل، وسط ترقب لمعرفة السعر النهائي الذي ستستقر عليه هذه القطعة السينمائية النادرة.