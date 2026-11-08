موتورولا تقدم أسرع هاتف أندرويد في العالم

خبرني - بعد سلسلة من التشويقات، كشفت "موتورولا" كليًا عن هاتفها الرائد الجديد Signature 27. وتصف الشركة الهاتف بأنه "أسرع" هاتف أندرويد في العالم، كما أنه من بين أغلى الهواتف الذكية ذات التصميم التقليدي غير القابل للطي.

ويعمل هاتف Signature 27 بمعالج Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6، وهو أحدث معالجات كوالكوم المخصصة للهواتف المحمولة. ويضم المعالج وحدة معالجة مركزية ثمانية النوى، من بينها 6 نوى للأداء، إلى جانب مجموعة من الميزات المتقدمة. إنه معالج يتمتع بقوة كبيرة للغاية.

ورغم أن الأداء يمثل بالتأكيد أحد أبرز محاور التركيز في هاتف Signature 27، فإن هذه ليست سوى جزء من القصة، إذ تستعرض "موتورولا" مجموعة كبيرة من الإمكانات في هاتفها الجديد، بحسب تقرير لموقع "PetaPixel" المتخصص في أخبار التكنولوجيا.

تقول "موتورولا" عن هاتفها الجديد إنه "أفضل نظام كاميرات أُطلق في عام 2026، ويتفوق على جميع أجهزة أندرويد وiOS الأخرى، وفقًا لتقييم موقع DxOMark". كما تصفه بأنه: "الشاشة الأكثر سطوعًا المتاحة في هاتف ذكي".

وتضيف أنه: "الهاتف الذكي الوحيد المتاح في الأسواق حاليًا الذي يضم نظامًا صوتيًا من Bang & Olufsen".

وبالنظر لوصف الشركة لنظام الكاميرات، فقد صنّف موقع DxOMark بالفعل كاميرات Motorola Signature 27 في المركز الثاني بين أفضل أنظمة كاميرات الهواتف الذكية المتاحة في السوق، خلف هاتف Huawei Pura 80 Ultra وحده، الذي أُطلق العام الماضي. ويتقدم هاتف Signature 27 بفارق بسيط على آيفون 18 برو من "أبل".

ويضم Signature 27 كاميرا رئيسية بدقة 50 ميغابكسل، تعتمد على مستشعر Sony Lytia 910 المزود بتقنية LOFIC، التي تعد بتوسيع النطاق الديناميكي وتحسين جودة الصور في ظروف الإضاءة المنخفضة، مع تساوي العوامل الأخرى.

ويُعد مستشعر Lytia 910 كبيرًا نسبيًا، إذ يبلغ حجمه Type 1/1.28، وقد أثبت أداءً جيدًا للغاية في الهواتف القليلة التي تستخدمه.

ويضم الهاتف أيضًا كاميرا بيريسكوبية مقربة بدقة 200 ميغابكسل، تدعم التقريب الفائق Super Zoom حتى 100 مرة، إلى جانب كاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميغابكسل.

ولا تكشف "موتورولا" عن الشركات المصنعة لمستشعري الكاميرتين، لكنها توضح أن مستشعر الكاميرا المقربة يبلغ حجمه Type 1/1.56، بينما يبلغ حجم مستشعر الكاميرا فائقة الاتساع Type 1/2.76. وتُعد هذه الأحجام شائعة نسبيًا في الهواتف الرائدة.

ويضم هاتف Signature 27 كاميرا رابعة في الجهة الخلفية. وه أول هاتف ذكي على الإطلاق يضم "مستشعر حركة EVS" مخصصا.

ويرمز EVS إلى "Event Vision Sensor"، وهو مستشعر يرصد التغيرات في شدة الضوء على مستوى وحدات البكسل في الوقت الفعلي، ويعمل جنبًا إلى جنب مع وضع "Action Mode" لتجميد حركة الأجسام سريعة الحركة بصورة أكثر فاعلية.

ويمكن النظر إليه باعتباره مساعدًا لنظام الكاميرات، وليس كاميرا مخصصة لالتقاط الصور.

وليس من المستغرب أن يأتي هاتف Signature 27 الرائد والفائق بسعر مرتفع عند وصوله إلى الأسواق في 19 تشرين الثاني.

ويبلغ سعر الهاتف 1,599 دولارًا، ما يضعه بالقرب من قمة فئة الهواتف الذكية التقليدية من حيث السعر، ويجعله بالتأكيد من بين أغلى الهواتف المتاحة في الولايات المتحدة.