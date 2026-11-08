الصحة العالمية: أعراض متحور كورونا الجديد تشبه نزلات البرد

خبرني - حذرت منظمة الصحة العالمية من أن أعراض متحور فيروس كورونا الجديد PJ.2.1 قد تشبه أعراض نزلات البرد والإنفلونزا، وأنه لا يمكن تحديد الفيروس اعتمادا على الأعراض وحدها.

وأوضحت المنظمة أنه لا يمكن بناء على الأعراض وحدها تحديد الفيروس التنفسي المسبب للعدوى، دون اختبارات خاصة، وخصوصا في الحالات التي قد يؤثر فيها ذلك على أسلوب العلاج أو القرارات المتعلقة بالصحة العامة.

وحذّرت المنظمة من تزايد خطر انتشار المتحور الجديد على المستوى العالمي، مؤكدة أنها تتابع انتشاره عن كثب.

وكانت عالمة الفيروسات الروسية إيلينا مالينيكوفا قد ذكرت في وقت سابق أن سلالة PJ.2.1 قد تختلف عن غيرها من سلالات كورونا بآلام شديدة في الحلق، ووهن أطول أمدًا بعد التعافي من المرض.