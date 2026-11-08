تصعيد إسرائيلي في جنوب لبنان واعتقالات في القرى الحدودية

خبرني - شهد جنوب لبنان تفجيرات وقصفا مدفعيا إسرائيليا طالت بلدات حدودية عدة بالتزامن مع إفراج الجيش الإسرائيلي عن مواطن لبناني بعد احتجازه يومين.

شهدت بلدات في جنوب لبنان ليل أمس تفجيرات إسرائيلية في القنطرة وعيتا الجبل، تزامنا مع قصف مدفعي استهدف بلدة المنصوري ومحيطها.



كما قصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي أطراف بلدة مجدل سلم ووادي السلوقي، وأطلقت نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه وادي الحجير وأطراف قبريخا، في استمرار للتوتر الميداني على طول الحدود الجنوبية.

وأفيد أيضا عن تفجيرات إسرائيلية بين بلدتي القنطرة والطيبة، وفي زوطر الشرقية، ما زاد من حدة التصعيد في المنطقة.



وفي سياق متصل، أفرج الجيش الإسرائيلي قرابة الساعة الواحدة بعد منتصف الليل عن المواطن نكد بشارة من أبناء بلدة دير ميماس الحدودية، وأعاده إلى تقاطع البلدة بعد احتجازه والتحقيق معه لمدة يومين.

من جهة أخرى، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الإنذارات التي فُعِّلت قبل قليل في منطقتي زرعيت وشوميرا كانت إنذارات كاذبة.