أضرار في الرياض جراء إسقاط 5 صواريخ ومسيّرة استهدفت السعودية منذ فجر اليوم

خبرني - سجلت أضرار في مبنى لـ"أرامكو" ومبنى مالي بالرياض جراء سقوط شظايا إسقاط 5 صواريخ ومسيرة استهدفت الرياض ومناطق سعودية أخرى منذ فجر اليوم.

أكد مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية محاولة استهداف مبنى تابع لشركة "أرامكو" السعودية في الرياض، مشيرا إلى أنه نتج عنها سقوط شظايا على المبنى، ووقوع أضرار محدودة فيه، دون وقوع أي إصابات أو وفيات.



وجاء في بيان المتحدث باسم قوات التحالف العربي تركي المالكي على "إكس" ظهر اليوم الأحد أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه المنطقة الجنوبية للمملكة.



كما جاء في بيان المتحدث في بيان سابق صباح اليوم: "الدفاعات الجوية للتحالف تعترض وتدمر صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيات الحوثية باتجاه الرياض".



وورد في بيان سابق أيضا: "الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخا باليستيا أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المنطقة الشرقية".



ولم يصدر عن الحوثيين في اليمن حتى ظهر اليوم أي بيان، علما أنهم أعلنوا أمس السبت عن تنفيذ 6 عمليات بالصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة ضد أهداف سعودية، بينها منشآت نفطية ومواقع عسكرية.