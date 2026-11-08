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وزير دفاع الاحتلال: لم ننجز مهمتنا بعد في إيران

  • 08 نوفمبر 2026
  • 13:47
وزير دفاع الاحتلال لم ننجز مهمتنا بعد في إيران

خبرني - قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأحد، أن بلاده لم تنجز مهمتها بعد في إيران، مجددا اتهام طهران بالسعي إلى امتلاك سلاح نووي، وهو ما دأبت إيران على نفيه.

وقال كاتس خلال مراسم رسمية "في ما يتعلق بإيران، فإن المهمة لم تنجز بعد. تحاول إيران استئناف جهودها للحصول على أسلحة نووية، إلى جانب جهود خطيرة أخرى تُعرّض دولة إسرائيل لخطر حقيقي".

وشنّت إسرائيل حربين على إيران، الأولى في حزيران 2025 استمرت 12 يوما، والثانية بالتشارك مع الولايات المتحدة في شباط 2026، تسببت باندلاع نزاع واسع النطاق في الشرق الأوسط.

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