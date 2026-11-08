الأمن يحذر من الانزلاقات وتدني الرؤية خلال الأحوال الجوية المتوقعة

خبرني - دعت مديرية الأمن العام، الأحد، المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات الوقائية، في ظل الأحوال الجوية المتوقعة، وفقا للنشرات الصادرة عن الجهات المختصة.

وحذر الناطق الإعلامي باسم المديرية من الاقتراب من جوانب الأودية ومجاري السيول والمناطق المنخفضة، داعيا السائقين إلى توخي الحذر على الطرق التي تشهد هطولا مطريا، تجنبا لخطر الانزلاق.

وشدد على ضرورة تخفيض السرعة وترك مسافة أمان كافية، خصوصا في المناطق التي يُتوقع تشكل الضباب فيها خلال ساعات الصباح، وتشمل المرتفعات الجبلية وأجزاء من مناطق البادية والسهول.

كما دعا السائقين في مناطق البادية إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة، لاحتمالية تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار، مؤكدا أهمية الاستخدام الآمن والسليم لوسائل التدفئة بمختلف أنواعها، مع توفير التهوية المناسبة.

وأكد الناطق الإعلامي جاهزية كوادر مديرية الأمن العام للتعامل مع مختلف الظروف الجوية والحالات الطارئة، مشددا على ضرورة الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة، والاتصال برقم الطوارئ الموحد (911) عند الحاجة.