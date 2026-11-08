إعادة تفعيل منصة خدمة العلم للاستعلام عن المكلفين من مواليد 2008 - رابط

خبرني - أعيد تفعيل منصة خدمة العلم الإلكترونية، الأحد، للاستعلام عن المكلفين الذين وقع عليهم الاختيار لأداء الخدمة من مواليد عام 2008، بالتزامن مع إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار 9 آلاف شاب للالتحاق بالبرنامج العام المقبل.

وقال مدير إدارة التحول والتمكين الرقمي في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، رامي الرواشدة، إنه سيتم إرسال إشعارات عبر تطبيق "سند" ورسائل نصية قصيرة إلى المكلفين وذويهم، لإبلاغهم بنتائج القرعة والتعليمات المتعلقة بإجراءات الالتحاق.

وأوضح الرواشدة أن العينة العشوائية أُنشئت باستخدام خوارزمية إلكترونية طورتها الكوادر الفنية في الوزارة، وخضعت لعمليات الفحص والتحقق اللازمة لضمان سلامة البيانات ودقتها وأمنها وموثوقية النتائج.

وتشمل القرعة 9 آلاف مكلف من مواليد عام 2008، موزعين على ثلاث دفعات بواقع 3 آلاف شاب لكل دفعة، وفق آلية تراعي التوزيع السكاني على مستوى محافظات المملكة.

وكان وزير الاتصال الحكومي، الناطق باسم الحكومة محمد المومني، أعلن زيادة أعداد الملتحقين بخدمة العلم لعام 2027 بنسبة 50%، لتصل إلى 9 آلاف شاب من مواليد 2008، يختارون عبر قرعة إلكترونية بالتنسيق بين وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والقوات المسلحة ودائرة الأحوال المدنية والجوازات.

وتبلغ مدة الخدمة ثلاثة أشهر، فيما يعاقب القانون المتخلفين عن الالتحاق دون عذر مشروع بالحبس من ستة أشهر إلى سنة، وفق مدير الإعلام العسكري في القوات المسلحة الأردنية، العميد الركن محمد المهيدات.

وقال المهيدات إن القوات المسلحة طورت خططها التدريبية والإدارية واللوجستية لاستيعاب الزيادة، موضحا أن البرنامج يجمع بين التدريب العسكري الميداني والتوعية بقيم المواطنة والانضباط ومتطلبات سوق العمل.

للدخول إلى رابط منصة خدمة العلم انقر هنا.