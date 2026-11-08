طقس العرب: أمطار جديدة نحو شمال الأردن

خبرني - توقع موقع "طقس العرب" أن تتأثر المملكة بمنخفض جوي من الدرجة الثانية، وفق مقياس شدة المنخفضات الجوية المعتمد لديه، مع استمرار الأجواء الباردة نسبياً وظهور السحب على ارتفاعات مختلفة، تتخللها أمطار بين الحين والآخر.

وأوضح الموقع أن فرص هطول زخات متفرقة من الأمطار تزداد خلال ساعات ما بعد الظهر والعصر في مناطق مختلفة من المملكة، من دون أن تشمل جميع المناطق، مشيراً إلى أن الأمطار ستكون متفاوتة الشدة، مع فترات من انقشاع السحب وظهور أشعة الشمس.

وأشار "طقس العرب" إلى أن الرياح ستكون غربية معتدلة السرعة، تنشط على فترات، مع هبات نشطة خلال ساعات العصر، قد تثير الغبار في المناطق الصحراوية والسهول الشرقية.

ودعا الموقع المواطنين إلى توخي الحذر من الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولاً للأمطار، والقيادة بحذر عند تدني مدى الرؤية الأفقية، إلى جانب الانتباه من الأتربة المثارة في المناطق الصحراوية والسهول الشرقية، وارتداء ملابس دافئة تتناسب مع الأجواء الباردة.