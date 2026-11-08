شركة الاتصالات الأردنية – أورنج الأردن تُعلن نتائج انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجُدد

خبرني - أعلنت شركة الاتصالات الأردنية - أورنج الأردن عن نتائج اجتماع الهيئة العامة غير العادي الثالث والثلاثين الذي عُقد يوم الخميس الموافق 22 تشرين الأول 2026، برئاسة رئيس مجلس إدارة الشركة، السيد رسلان ديرانية، وبحضور أعضاء المجلس، والرئيس التنفيذي المهندس فيليب منصور، وأعضاء الإدارة التنفيذية العليا، وممثل مراقب عام الشركات، الأستاذ أكثم الرواشدة، ومدقق الحسابات من شركة ديلويت آند توش (الشرق الأوسط) الأردن، السيد أحمد شتيوي، والمستشار القانوني للمجلس، الأستاذ ثائر النجداوي، إلى جانب مساهمي الشركة الذين بلغت نسبة حضورهم 85.90%، وقد أقرّت الهيئة العامة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجدد.

وأسفرت نتائج الانتخابات عن تخصيص أربعة مقاعد لشركة الاستثمار المشترك للاتصالات، ومقعدين للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ومقعد واحد لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية – القوات المسلحة الأردنية.

ووفقاً لإفصاح صادر يوم الخميس الموافق 29 تشرين الأول 2026، أعلنت أورنج الأردن، المدرجة في سوق عمّان للأوراق المالية تحت الرمز (JTEL)، عن أسماء الأعضاء ممثلي كبار المساهمين المنتخبين والرئيس ونائب الرئيس لمجلس الإدارة. وعليه، فإن المجلس يتكوّن من رئيسه السيد رسلان ديرانية ممثلاً لشركة الاستثمار المشترك للاتصالات، ونائب الرئيس السيدة دوروثي فينالو ممثلةً للشركة نفسها، التي يمثلها أيضاً كل من السيدة مريم عقار والسيد أحمد العبد. كما يضم المجلس السيد أحمد ملكاوي والسيد فادي العلاونة ممثلين عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، والعميد الركن محمد حسن اليماني ممثلاً عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية – القوات المسلحة الأردنية.

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