مطالب عاجلة لمزارعي الحمضيات بعد اضرار المنخفض الأخير

خبرني - طالبت جمعية حمضيات وادي الأردن الزراعية التعاونية مؤسسة الإقراض الزراعي بتأجيل أو إعفاء المزارعين المتضررين من أقساط القروض المستحقة عليهم للعام الحالي، ومنحهم قروضًا تشغيلية طارئة دون فوائد، لمساعدتهم على تجاوز الأضرار التي لحقت بمزارعهم جراء المنخفض الاخير الذي ضرب المنطقة.

وقال الناطق الإعلامي باسم الجمعية وعضو هيئتها الإدارية، زيد ممدوح الغزاوي، إن مزارع وادي الأردن تعرضت لخسائر كبيرة جراء الإعصار، الذي ألحق أضرارًا بجهود موسم زراعي كامل خلال ساعات، ما يهدد قدرة عدد من المزارعين على مواصلة العمل والإنتاج.

ودعا الغزاوي مؤسسة الإقراض الزراعي إلى الاستجابة لمطالب المزارعين، من خلال تأجيل أو إعفاء المتضررين من أقساط القروض المستحقة لهذا العام، إلى جانب توفير قروض تشغيلية عاجلة دون فوائد، لتمكينهم من إعادة تأهيل مزارعهم وشراء المستلزمات الضرورية لاستمرار الإنتاج.

وأكد أن المزارعين بحاجة إلى دعم عاجل لمساعدتهم على تجاوز تداعيات الأضرار التي لحقت بمزارعهم، والحفاظ على استمرارية القطاع الزراعي في وادي الأردن.