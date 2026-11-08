جامعة عمان العربية تعزّز شراكتها مع «هواوي» وتكرّم سفراءها في أكاديمية Huawei ICT Academy

خبرني - في إطار جهودها لتعزيز حضورها في قطاع تكنولوجيا المعلومات، وتوسيع شراكاتها مع كبرى المؤسسات التكنولوجية العالمية، شاركت جامعة عمان العربية في حفل Huawei ICT Academy Closing Ceremony، الذي شهد تكريم ممثلي الجامعة ومنحهم لقب Huawei Ambassadors ، تقديرًا لدورهم في تمثيل الأكاديمية وتعزيز التواصل بين الطلبة والفرص التدريبية والتعليمية التي توفرها شركة هواوي في المجالات التقنية الحديثة، وشمل التكريم كل من الطلبة :عمر مازن من كلية الهندسة، ووفاء حمدالله ويوسف ياسين من كلية تكنولوجيا المعلومات، تقديراً لدورهم ومساهماتهم، وثمرةً للدعم الذي تقدمه الجامعة لطلبتها وتشجيعهم على الانخراط في المبادرات والبرامج التقنية العالمية، وصقل مهاراتهم بما يواكب متطلبات سوق العمل ، وذلك بحضور الدكتور بلال خاطر مساعد عميد كلية تكنولوجيا المعلومات.

ويمثل اختيار الطلبة سفراء لهواوي خطوة نوعية نحو تعزيز دورهم في نقل المعرفة التقنية، وتفعيل المبادرات والأنشطة التي تربط المجتمع الجامعي بالفرص التي تتيحها المنظومة التكنولوجية العالمية، إلى جانب تشجيع زملائهم على الاستفادة من البرامج التدريبية والمسابقات التقنية، والتعرف على أحدث التطورات والابتكارات في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولا يقتصر دور السفراء على تمثيل الأكاديمية، بل يمتد ليكون حلقة وصل فاعلة بين الجامعة وشركة هواوي، من خلال نشر المعرفة، وتحفيز المشاركة الطلابية، والتعريف بالفرص التعليمية والتدريبية، بما يسهم في تحويل المعارف الأكاديمية إلى خبرات تطبيقية، وتعزيز جاهزية الطلبة لمتطلبات سوق العمل الرقمي.

وبهذا السياق أكّد الأستاذ الدكتور محمد الوديان رئيس جامعة عمان العربية أهمية تمكين الطلبة وإتاحة الفرص أمامهم للانخراط في المبادرات والشراكات التقنية الدولية، مشيرًا إلى أن مشاركة الطلبة في مثل هذه البرامج تعكس أهمية الاستثمار في الطاقات الشبابية، وتعزيز قدراتهم على مواكبة التحولات المتسارعة في التكنولوجيا والابتكار، وتمثيل جامعتهم بصورة مشرّفة في المحافل والبرامج الدولية.

بدوره أشار الدكتور رامي سحويل عميد كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة عمان العربية إلى أهمية مشاركة الطلبة في البرامج والمبادرات التقنية الدولية، لما توفره من فرص نوعية لاكتساب الخبرات العملية، وتطوير المهارات الرقمية، والاطلاع على أحدث التقنيات والابتكارات، مؤكدًا حرص الكلية على دعم الطلبة وتمكينهم، وتشجيعهم على الانخراط في البرامج التي تعزز قدراتهم التنافسية وتؤهلهم لمتطلبات سوق العمل.

من جانبه أشار الدكتور خاطر إلى أن مشاركة جامعة عمان العربية في أكاديمية هواوي تمثل فرصة مهمة لتعزيز انخراط الطلبة في البيئة التقنية العالمية، والاستفادة من البرامج التدريبية والمعرفية التي تسهم في ربط الجانب الأكاديمي بالتطبيق العملي، مؤكدًا أن هذه المبادرات تنسجم مع توجهات الجامعة في مواكبة التطورات التكنولوجية، وترسيخ ثقافة الابتكار والتعلّم المستمر، وإعداد كفاءات قادرة على مواكبة متطلبات التحول الرقمي والمساهمة في صناعة مستقبله.

ويشكّل هذا التكريم انطلاقة لمرحلة جديدة من العمل والإنجاز، ينتقل فيها الطلبة من الاستفادة من الفرص التقنية إلى المساهمة في نشرها وتفعيلها، بما يعزّز حضور جامعة عمان العربية في المشهد التكنولوجي، ويؤكد دورها في إعداد جيل من الكفاءات الشابة القادرة على المنافسة والتميّز.