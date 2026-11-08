جامعة عمّان العربية تتقدم 7 مراتب وتحصد المرتبة 59 عربيًا والسادسة أردنيًا في تصنيف تايمز المنطقة العربية لعام 2027

خبرني - حققت جامعة عمّان العربية إنجازاً جديداً بتقدمها سبع مراتب في تصنيف التايمز للجامعات العربية لعام 2026، لتحلّ في المرتبة (59) من أصل (369) جامعة عربية مشاركة، والسادسة على مستوى الجامعات الأردنية، في إنجاز يعكس مسيرتها المتواصلة نحو التميز الأكاديمي والبحثي وتعزيز مكانتها في قطاع التعليم العالي.

وبهذه المناسبة أكد الأستاذ الدكتور محمد الوديان رئيس جامعة عمان العربية، أن هذا التقدم يمثل إنجازاً مهماً يعكس الرؤية الاستراتيجية للجامعة والجهود المؤسسية المبذولة لتطوير الأداء الأكاديمي والبحثي، مشيراً إلى أن تقدم الجامعة بسبع مراتب يؤكد فاعلية الخطط التطويرية التي تنتهجها، وحرصها على مواكبة المعايير الدولية وتعزيز تنافسيتها على المستويين العربي والدولي.

وأضاف الدكتور الوديان بأن هذا الإنجاز جاء نتيجة العمل المتواصل على تطوير جودة العملية التعليمية، والاستثمار في الكفاءات الأكاديمية، وتعزيز الإنتاج البحثي والنشر العلمي، والتوسع في البرامج الأكاديمية النوعية، إلى جانب تطوير البنية التحتية وتوسيع آفاق التعاون الدولي والشراكات البحثية مع الجامعات والمؤسسات العلمية المرموقة، بما يسهم في الارتقاء بمخرجات التعليم وتعزيز قدرات الطلبة وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل.

من جانبه أشار الأستاذ الدكتور حسام الحمد، نائب رئيس الجامعة للتخطيط وضمان الجودة، إلى أن هذا التقدم يعكس أهمية التخطيط الاستراتيجي القائم على مؤشرات الأداء ومعايير الجودة، وتكامل الجهود في متابعة الأداء المؤسسي وتقييم مخرجاته، والعمل المستمر على تحديد فرص التحسين وتطوير الإجراءات والممارسات الأكاديمية والإدارية، بما يعزز قدرة الجامعة على تحقيق أهدافها الاستراتيجية والارتقاء بمستوى أدائها وفق المعايير الدولية المعتمدة.

كمت وبيّن الحمد أن نتائج التصنيف تمثل حافزاً لمواصلة العمل على تحسين مؤشرات أداء الجامعة وتعزيز تنافسيتها إقليمياً ودولياً، مشيراً إلى أن هذا التقدم هو ثمرة جهود مشتركة وتكامل الأدوار بين الوحدات الأكاديمية والإدارية، إلى جانب الدور المتميز لأعضاء الهيئة التدريسية والباحثين والموظفين، بما يدعم مسيرة جامعة عمان العربية نحو تحقيق نتائج نوعية ومستدامة في مختلف المجالات الأكاديمية والبحثية.

ويُعد تصنيف التايمز للجامعات العربية من التصنيفات الإقليمية المهمة التي تقيس أداء الجامعات وفق مجموعة من المؤشرات والمعايير، تشمل جودة التعليم والبحث العلمي، والتعاون مع الصناعة والآفاق الدولية، الأمر الذي يعزز أهمية هذا الإنجاز بوصفه مؤشراً على تطور أداء الجامعة وتقدمها في البيئة الأكاديمية العربية.

ويأتي هذا الإنجاز تأكيداً لالتزام جامعة عمّان العربية بمواصلة مسيرتها نحو الريادة والتميز، وترسيخ حضورها بين الجامعات العربية، بما ينسجم مع رؤيتها في تقديم تعليم نوعي، وإنتاج بحث علمي مؤثر، وتعزيز دورها في خدمة المجتمع والتنمية المستدامة.