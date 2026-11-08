جامعة عمان العربية تطلق حملة لتعزيز الوعي بأهداف التنمية المستدامة بالشراكة مع شبكة الميثاق العالمي للأمم المتحدة في الأردن

خبرني - برعاية الأستاذ الدكتور محمد الوديان رئيس جامعة عمان العربية، نظّمت الجامعة بالتعاون مع شبكة الميثاق العالمي للأمم المتحدة في الأردن (UNGCJ)، حفل إطلاق حملة تعزيز الوعي بالأهداف العالمية للتنمية المستدامة في حرم جامعة عمان العربية، وذلك بحضور كلّ من: السيد جمال فريز رئيس مجلس إدارة شبكة الميثاق العالمي للأمم المتحدة في الأردن، والاستاذة آيه السوقي المدير التنفيذي لشبكة الميثاق العالمي للأمم المتحدة في الأردن، والسيدة نتالي نعواس رئيس قسم الاستدامة والمسؤولية المجتمعية والبيئية والحوكمة (ESG) في البنك الأهلي الأردني، والأستاذ بسام البشايرة مستشار جامعة عمان العربية للمسؤولية المجتمعية، والدكتورة شيرين أبو غزالة مدير المجلس العربي للتنمية المستدامة في جامعة عمان العربية وعدد من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية وجمع من طلبة الجامعة.

وبهذه المناسبة أكد الدكتور الوديان على أن جامعة عمان العربية تؤمن إيماناً راسخاً بأهمية الشراكات الاستراتيجية في تعزيز دور مؤسسات التعليم العالي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن الاستدامة لم تعد مجرد توجه أو التزام مؤسسي، بل أصبحت مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل الجهود وتحويل المبادئ والأهداف إلى مبادرات وممارسات عملية ذات أثر ملموس ومستدام، وأضاف أن الجامعة تحرص على دمج مفاهيم الاستدامة في منظومتها التعليمية والبحثية والمجتمعية، وتعزيز وعي الطلبة وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في مواجهة التحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة، ويعزز مكانة الجامعة ودورها في خدمة المجتمع.

بدوره أشار الأستاذ البشايرة إلى أهمية إطلاق هذه الحملة في تعزيز الوعي بأهداف التنمية المستدامة وترسيخ مفاهيمها لدى أفراد المجتمع الجامعي، مؤكداً أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تضافر الجهود بين المؤسسات الأكاديمية والقطاعات المختلفة، وتفعيل دور الطلبة في تبني المبادرات والممارسات المستدامة، بما يسهم في إحداث أثر إيجابي ومستدام على مستوى الجامعة والمجتمع.

من جانبه، أعرب السيد فريز عن سعادته بإطلاق جامعة عمان العربية حملة تعزيز الوعي بالأهداف العالمية للتنمية المستدامة بالتعاون مع الشبكة، مؤكداً أن هذه المبادرة تعكس حرص الجامعة على تبني مفاهيم الاستدامة وتعزيز حضورها في البيئة الأكاديمية والمجتمعية، مشيراً إلى أهمية الشراكة مع مؤسسات التعليم العالي في نشر الوعي بالقضايا البيئية والاجتماعية، وتمكين الطلبة والشباب من الإسهام بفاعلية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

واستعرضت المدير التنفيذي للشبكة الأستاذة السوقي إطار التعاون المشترك للعامين 2026/2027، موضحةً مرتكزاته الرئيسية التي تشمل برنامج الأثر، بوصفه مساراً تعليمياً وتطبيقياً، وبرامج بناء القدرات والتوعية من خلال حملات الاستدامة وجلسات تمكين المرأة، إلى جانب إشراك الطلبة في الابتكار من خلال الزيارات الميدانية للشركات، وتوفير فرص التدريب والعمل للخريجين من سفراء الاستدامة.

وفي محور دور القطاع الخاص في تعزيز الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية، قدّمت السيدة نعواس عرضاً تناولت فيه الاستدامة بوصفها فرصة اقتصادية وتنموية للقطاع المصرفي، مستعرضةً تجربة البنك في إصدار سند الاستدامة بقيمة (50) مليون دولار بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، إلى جانب أبرز الأطر التنظيمية والتشريعات ذات الصلة، بما فيها استراتيجية التمويل الأخضر وتعليمات الإفصاح المناخي للفترة 2023–2027.

بدورها استعرضت الدكتورة أبو غزالة جهود الجامعة وإنجازاتها في مجال التنمية المستدامة وفق إطار (5Ps Framework)، مشيرةً إلى حصول الجامعة على المرتبة (353) عالمياً في تصنيف (UI GreenMetric 2026)، والمركز الرابع محلياً والمرتبة (61) عربياً في تصنيف (THE Impact Rankings). كما سلطت الضوء على عدد من المشاريع والمبادرات التطبيقية التي تنفذها الجامعة، من أبرزها محطة معالجة المياه العادمة، ومختبرات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومشروع شجرة التخرج، إلى جانب جهود الجامعة المرتبطة بالهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة، والمتعلق بالسلام والعدل والمؤسسات القوية.

وشهد الحفل في ختام جلساته نقاشاً تفاعلياً ومداخلات من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية والطلبة، تناولت سبل تعزيز دور الشباب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وآليات تفعيل مبادئ الاستدامة وتطبيقها بصورة عملية داخل المجتمع الجامعي وخارجه ، ويأتي تنظيم هذا الحفل في إطار حرص جامعة عمان العربية على توسيع شراكاتها الاستراتيجية مع المؤسسات الوطنية والدولية، وتعزيز دورها في نشر ثقافة الاستدامة، وتمكين الطلبة من المشاركة الفاعلة في المبادرات التنموية، بما يسهم في تحويل أهداف التنمية المستدامة من مفاهيم نظرية إلى ممارسات مؤسسية ومجتمعية مستدامة.