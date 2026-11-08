متقدمون لشاغر حكومي في (الإعلام) يطالبون بإعادة الإعلان 

خبرني - طالب عدد من المتقدمين لشاغر مدير مديرية الإعلام الرقمي في هيئة الإعلام بإعادة الإعلان عن الوظيفة، ومراجعة بطاقة الوصف الوظيفي من قبل مديرية الموارد البشرية والجهات المختصة، للتحقق من مدى انسجام المؤهلات العلمية والخبرات المطلوبة مع الطبيعة الفنية والتخصصية للوظيفة، ومدى توافقها مع تعليمات وصف وتصنيف الوظائف في القطاع العام، بما فيها أسس التصنيف الكمي والموضوعي.

وأشاروا – في رسالة وصلت بريد "خبرني" - إلى أن اقتصار نتائج المطابقة على مرشح واحد من بين (154) متقدماً يثير تساؤلات حول عدالة شروط الإعلان ومواءمتها مع طبيعة الوظيفة، لا سيما أن المؤهل العلمي للمتقدم الذي تمت مطابقته، وفق المعلومات المنشورة، هو بكالوريوس في إدارة السياحة، وليس في أحد التخصصات الإعلامية.

وأكد خؤلاء أن إدارة مديرية متخصصة في الإعلام الرقمي تستوجب تأهيلاً أكاديمياً في الصحافة والإعلام أو الإعلام الرقمي أو التخصصات ذات الصلة، إلى جانب الخبرة المهنية المتخصصة، مطالبين بمراجعة شروط المؤهلات ومعايير احتساب الخبرات وتوحيد تطبيقها على جميع المتقدمين.

وشدد المتقدمون على أن مطلبهم لا يستهدف أي شخص بعينه، وإنما يهدف إلى ضمان سلامة إجراءات الاستقطاب والاختيار، وإنصاف أصحاب الاختصاص، وترسيخ مبادئ الجدارة والشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص.