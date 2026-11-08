الإسلام بريء من قتلة الأبرياء والأردن عصيّ على الإرهاب

إن ما حدث في عمان القلب والوجدان، صباح الخميس هو عمل إرهابي جبان خسيس، فقل لي بربك بأي ذنب قتل السلايطة؟ مرارة تعلق بأفواهنا، لا زلت قلوبنا حبلى بالألم مما أصاب أهلنا بالأمس القريب في حمود الكرك، واليوم في عمان، عمان العروبة والأحرار، عمان القلب والوجدان، عمان الرمز والوفاء، عمان الرسالة والدعوة، عمان السلام والوئام، فيزيدنا استشهاد جواد السلايطة ألما وعويلا، هؤلاء الثعالب الذين يعشقون إراقة الدماء وإزهاق النفوس، هؤلاء الذين أصابهم وهن القلوب، ومرض العقول، هؤلاء الذين اتخذوا لهم دينا غير ديننا، هؤلاء الذين يتقربون إلى الله بقتل الناس، خابوا وخسروا ولم يفلحوا، هؤلاء ما درسوا بمدارسنا، ولا صلوا في مساجدنا، أتعلم لماذا؟ لأننا جميعا في نظرهم القاصر، وفي اعتقادهم الفاسد، كفار ومرتدون، فالإسلام منهم براء، إنهم كلاب النار، ودعاة على أبواب جهنم، أجزم يقينا أنهم ليسوا من جنس البشر، بل قلوبهم أقسى من الحجر، وكأني بالشهيد جواد متعلق برقبة الإرهابي القاتل يقول لله تعالى: يا رب يا هذا فيما قتلني، أعدد للسؤال جوابا أيها الوبش الجبان، يا خفافيش الليل، وكلاب النهار، فالله لن تنالوا من عزيمتنا، ولن تحققوا آمانيكم، ولن نركع إلا لله تعالى، وسيبقى الأردن عصيا على كل طامع ومارق، وصخرة ثابتة في وجه كل كفار أثيم، عتل بعد ذلك زنيم، والأردنيون قناتهم لن تلين، حفظ الله مليكنا ووطننا وشعبنا، حفظ الله جيشنا الباسل وأجهزتنا الأمنية من كل مكروه، رحم الله تعالى شهيدنا جواد السلايطة وجميع قوافل الشهداء، وخالص الدعوات، وصادق الابتهالات أن يشافي جريحنا البطل الملازم فايز عنانزة، وحفظ الله جلالة مليكنا الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين المعظمين.