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المحامي عبدالفتاح إبراهيم الجنيني (أبو يزيد) في ذمة الله

  • 08 نوفمبر 2026
  • 12:09
المحامي عبدالفتاح إبراهيم الجنيني أبو يزيد في ذمة الله

بسم الله الرحمن الرحيم 
﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۝ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً ۝ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ۝ وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾

خبرني - بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وببالغ الحزن والأسى، ينعى آل الجنيني في السلط المحامي عبدالفتاح إبراهيم عبدالفتاح الجنيني (أبو يزيد) زوج الفاضلة زين هاشم الجنيني ووالد يزيد و يارا شقيق كل من عادل وعمار و المرحومة عالية وعبلة و سوسن ورانيا  الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح هذا اليوم، إثر نوبة قلبية حادة. 

وتاليا تفاصيل العزاء  : 

الصلاة عليه بعد صلاة العصر اليوم الاحد ١١/٨ في مسجد حمدو الأنيس في منطقة الخندق بالسلط والدفن بعد صلاة العصر في مقبرة الخندق - السلط. العزاء للرجال و النساء لمدة ثلاثة ايام ابتداءً من اليوم الاحد في ديوان ال المصري شارع المدينة الطبية خلف حلويات النجمة بعد صلاة العصر.

إنا لله وإنا إليه راجعون

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