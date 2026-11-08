المحامي عبدالفتاح إبراهيم الجنيني (أبو يزيد) في ذمة الله

بسم الله الرحمن الرحيم
﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾
خبرني - بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وببالغ الحزن والأسى، ينعى آل الجنيني في السلط المحامي عبدالفتاح إبراهيم عبدالفتاح الجنيني (أبو يزيد) زوج الفاضلة زين هاشم الجنيني ووالد يزيد و يارا شقيق كل من عادل وعمار و المرحومة عالية وعبلة و سوسن ورانيا الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح هذا اليوم، إثر نوبة قلبية حادة.
وتاليا تفاصيل العزاء :
الصلاة عليه بعد صلاة العصر اليوم الاحد ١١/٨ في مسجد حمدو الأنيس في منطقة الخندق بالسلط والدفن بعد صلاة العصر في مقبرة الخندق - السلط. العزاء للرجال و النساء لمدة ثلاثة ايام ابتداءً من اليوم الاحد في ديوان ال المصري شارع المدينة الطبية خلف حلويات النجمة بعد صلاة العصر.
إنا لله وإنا إليه راجعون