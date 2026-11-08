الأردن.. ضبط كميات كبيرة من المخدرات وتوقيف 28 شخصاً في 15 قضية

خبرني - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات تعاملوا خلال الأيام الماضية مع ١٥ قضية نوعية بقضايا الترويج والتهريب والتوزيع ألقوا القبض خلالها على ٢٨ مروجاً وتاجراً وضبطت بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة .

ففي العاصمة تم التعامل مع ٨ قضايا نوعية دوهم في القضية الأولى تاجر للمخدرات وسط العاصمة في منطقة جبل التاج وضبط بحوزته ٥٦ كف حشيش و ٤٠٠٠ حبة مخدرة، فيما دوهم في القضية الثانية ٣ أشخاص داخل شقة استخدموها لتخزين المواد المخدرة تمهيداً للاتجار بها وضبط بحوزتهم بعد القبض عليهم ٦٠٠٠ حبة مخدرة وكمية من مادة الحشيش المخدرة، وفي ثالث القضايا جنوب العاصمة ألقي القبض على شخصين من مروجي المواد المخدرة داخل إحدى المزارع وضبط بحوزتهما ٢٠٠ غم كريستال و ٢٠٠ غم كوكايين وسلاح ناري، وكما ألقي القبض على شخصين من المروجين النشطين في العاصمة في رابع القضايا وضبط بحوزتهم ٢٠ كف حشيش ، وفي القضية الخامسة ألقي القبض على ثلاثة مروجين بعد مداهمتهم وضبط بحوزتهم ٥ كفوف حشيش و ١٥٠٠ حبة مخدرة ، وفي سادس القضايا في العاصمة دوهمت إحدى الخيام جنوب عمان استخدمها ثلاثة أشخاص للاتجار وتخزين وترويج المواد المخدرة حيث ألقي القبض عليهم جميعا وضبط بحوزتهم ٢ كيلو غرام من مادة الماريجوانا المخدرة و ١٥٠٠ حبة مخدرة و ٨٥ غم من مادة الكوكايين و ١٥٠ غراماً منّ مادة الكريستال القاتلة، وفي سابع القضايا ألقي القبض على تاجرين للمخدرات بعد مداهمتهما وضبط بحوزتهما نصف كيلو غرام من مادة الكريستال و ٣٠٠٠ حبة مخدرة، وألقي القبض على ثلاثة أشخاص وبحوزتهم ٢٦٠٠ غرام من الماريجوانا المخدرة في آخر القضايا .



وفي البادية الوسطى تم التعامل مع قضيتين ضُبط في الأولى ٢٠ كف حشيش بحوزة شخصين بعد القبض عليهما، فيما ضُبط في الثانية شخصان من مروجي المخدرات داخل إحدى المركبات وبحوزتهما ١٥ كف حشيش.

وفي محافظة إربد تم التعامل مع قضيتين دوهم في الأولى مروج للمخدرات وضُبط بحوزته ٦ كفوف حشيش، فيما تم في القضية الثانية ضبط ٢٠٠ غرام من مادة الكريستال بحوزة مروج آخر.

وفي محافظة معان ألقي القبض على مروج للمخدرات وبحوزته ٧ كفوف حشيش، وفي محافظة الزرقاء وبعد جمع المعلومات حول أحد مهربي المواد المخدرة الذي كان يعد كمية من الحبوب المخدرة لتهريبها لإحدى دول الجوار وألقي القبض عليه وضبط بحوزته ٤٠٠٠ حبة مخدرة.

وفي آخر القضايا وردت معلومات للإدارة حول قيام شخص بمحاولة تهريب مادة الأمفيتامين السائلة حيث جرى إلقاء القبض عليه والمركبة التي كانت بحوزته والتي تبيّن قيامه بتجهيز تنك إضافي داخلها يحوي على ١٨ لتراً من تلك المادة.