وفيات الأردن.. الأحد 8-11-2026

خبرني - وفيات اليوم الأحد 8-11-2026:
- أحمد محمود الزعبي
- أحمد محمد عبدالرحيم العقلة
- أيوب ثلجي حمد الطراونة
- اكرم الفالوجي
- بسام محمود كريم حموري
- بسام احمد محمد خريسات
- جمال أبو سنينة
- جميل جبر عثامنة
- جميله ابو خلف
- حسين يوسف قاسم العمري
- حمده البوات
- خالد أبو العز
- خالد مرشد عبدالله
- خليل الجبارات
- زايد محمد عمور
- صبحه خلف الصليبي القضاة
- عبدالله سليمان القيسية
- عبدالهادي القرالة
- علي منصور الزيود العبادي
- علي سعد السواعي
- قاسم محمود صافي
- محمد احمد محمود الصمادي
- محمود الحاوي
- محمود خضر سرحان
- منتهى منيزل رشدان
- منيرة محمد سعيد عاشور
- نجلاء أحمد القاق
- نعمه سلمان الفقيه
- نواف سعيد مسعود السنجلاوي
- نوال عبدالرحيم حب الرمان
إنا لله وإنا اليه راجعون