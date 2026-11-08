وفيات الأردن.. الأحد 8-11-2026

خبرني - وفيات اليوم الأحد 8-11-2026:

- أحمد محمود الزعبي

- أحمد محمد عبدالرحيم العقلة

- أيوب ثلجي حمد الطراونة

- اكرم الفالوجي

- بسام محمود كريم حموري

- بسام احمد محمد خريسات

- جمال أبو سنينة

- جميل جبر عثامنة

- جميله ابو خلف

- حسين يوسف قاسم العمري

- حمده البوات

- خالد أبو العز

- خالد مرشد عبدالله

- خليل الجبارات

- زايد محمد عمور

- صبحه خلف الصليبي القضاة

- عبدالله سليمان القيسية

- عبدالهادي القرالة

- علي منصور الزيود العبادي

- علي سعد السواعي

- قاسم محمود صافي

- محمد احمد محمود الصمادي

- محمود الحاوي

- محمود خضر سرحان

- منتهى منيزل رشدان

- منيرة محمد سعيد عاشور

- نجلاء أحمد القاق

- نعمه سلمان الفقيه

- نواف سعيد مسعود السنجلاوي

- نوال عبدالرحيم حب الرمان

إنا لله وإنا اليه راجعون