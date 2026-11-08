صناعة عمان تنظم مشاركة 5 شركات صناعية في معرض الصين الدولي للاستيراد

خبرني - أكدت غرفة صناعة عمان إن معرض الصين الدولي للاستيراد، يفتح آفاقا جديدة أمام الصادرات الأردنية، ويوفر فرصة لتعزيز حضور منتجات المملكة في السوق الصينية وتنويع قاعدة صادرات البلاد بالأسواق التصديرية.

واضافت الغرفة أن خمس شركات أردنية تعمل في قطاعي الصناعات الغذائية والكيماوية تشارك في المعرض، الذي يقام في مدينة شنغهاي الصينية خلال الفترة من 5 إلى 10 تشرين ثاني الجاري، بما يعزز فرص التعريف بالمنتجات الأردنية واستكشاف أسواق جديدة، ويدعم تطوير التبادل التجاري بين الأردن والصين، حيث ان ارقام التبادل التجاري بين البلدين للعام 2025، تشير الى الصادرات الصينية الى الأردن بلغت 6.29 مليار دولار مقابل اقل من نصف مليار دولار صادرات أردنية الى الصين، فيما شهدت الاستثمارات الصينية تزايدا كبيرا، حيث بلغ مجموع الاستثمارات الصينية في المملكة حوالي 3.6 مليار دولار خلال الفترة 2010 – 2025.

واوضحت أن المعرض يشكل منصة اقتصادية وتجارية مهمة للتعريف بالمنتجات الأردنية واستكشاف الفرص المتاحة أمام الشركات الصناعية لدخول السوق الصينية، خصوصا في ظل توجه الصين نحو تعزيز الاستيراد والانفتاح على المنتجات الأجنبية، حيث تعد هذه المشاركة الثالثة منذ انطلاق المعرض.

وأشادت الغرفة بالدعم الذي قدمته السفارة الصينية والملحقية الاقتصادية في تجهيز موقع المشاركة وتسهيل الترتيبات المتعلقة بها حيث تعكس هذه المشاركة الاهتمام بتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، خصوصا في أعقاب زيارة الملك عبدالله الثاني إلى الصين في أغسطس الماضي.

وأشارت الغرفة إلى أن المنتجات الأردنية تمتلك فرصا واعدة للمنافسة في السوق الصينية، خصوصا في الصناعات الغذائية والكيماوية والمنظفات، نظرا لما تتمتع به من جودة وسمعة جيدة في العديد من الأسواق العالمية.