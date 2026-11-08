إربد.. الحكومة تفتتح نفق شطنا

خبرني - افتتح وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، اليوم الأحد، نفق شطنا الواقع عند تقاطع شارع شطنا مع طريق إربد الدائري، وذلك بعد استكمال جميع الأعمال الإنشائية الخاصة بالنفق، ضمن مشروع استكمال الأعمال الترابية لطريق إربد الدائري.

ويبلغ طول النفق 105 أمتار، فيما شملت الأعمال إعادة إنشاء شارع شطنا بطول 330 مترًا، بما في ذلك أعمال القطع والفرشيات وتنفيذ طبقات الخلطة الإسفلتية، إلى جانب استكمال متطلبات السلامة المرورية واللوحات الإرشادية، وفق المواصفات الفنية المعتمدة.

وأكد أبو السمن أن إنجاز النفق وافتتاحه أمام حركة السير يأتي ضمن جهود الوزارة لاستكمال مشروع طريق إربد الدائري، باعتباره أحد المشاريع الحيوية التي تسهم في تطوير شبكة الطرق في المحافظة، وتحسين الربط بين المناطق المحيطة، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية ورفع مستويات السلامة العامة.

وأشار إلى أن الوزارة تواصل العمل على استكمال المراحل المتبقية من المشروع وفق الخطط والأولويات المعتمدة، بما يسهم في تخفيف الازدحامات المرورية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومستخدمي الطريق.

ويأتي افتتاح النفق في إطار جهود وزارة الأشغال العامة والإسكان لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة شبكة الطرق، بما يواكب الاحتياجات المرورية والتنموية في محافظة إربد.