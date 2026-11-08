إصدار برنامج امتحانات الثانوية العامة التكميلية لعام 2026

خبرني - أصدرت وزارة التربية والتعليم برنامج امتحانات شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) للدورة التكميلية للعام 2026، للطلبة من مختلف الأجيال والفروع الأكاديمية والمهنية، بما في ذلك طلبة نظام BTEC.

وبحسب البرنامج، تبدأ الامتحانات الثلاثاء 29 كانون الأول المقبل وتنتهي في 18 كانون الثاني المقبل، حيث تبدأ الجلسة الأولى يوميا الساعة 11 صباحا، فيما تبدأ الجلسة الثانية الساعة 2 ظهرا.

وأوضحت الوزارة أن الطلبة يتقدمون للامتحانات وفق الطبعات المعتمدة للكتب المدرسية مع الالتزام بالتعاميم الصادرة عن إدارة المناهج والامتحانات.